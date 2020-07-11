2020-07-11T19:20:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 12 июля 2020: умерло четыре пациента

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 12 июля 2020 года
Ирина Ромашкина
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Всего на сегодняшний день в России выявлен 720 547 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 205 летальных исходов, выздоровели 497 446 человек. Фото: департамент здравоохранения ЮгрыВсего на сегодняшний день в России выявлен 720 547 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 205 летальных исходов, выздоровели 497 446 человек. Фото: департамент здравоохранения Югры
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 12 июля 2020 года. Прирост заболевших COVID-19 за сутки составил 268 человек. С начала пандемии зарегистрировано 11 932 зараженных.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Оперштаб сообщил о четырех умерших пациентах, с начала пандемии число умерших составило 89 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в 16 муниципальных образованиях, наибольшее количество – в Ханты-Мансийске, где заболело 46 человек. В Сургуте сегодня прибавился 41 ковид-положительный пациент, в Нижневартовске – 35.

Фото: оперштаб Югры

Фото: оперштаб Югры

Продолжают лечение в стационаре 2 191 пациентов, из них 60 – в реанимации. У 58 пациентов заболевание осложняется пневмонией, 46 человек подключены к ИВЛ, с симптомами ОРВИ – 177, в бессимптомной форме заболевание протекает у 33 человек.

Фото: оперштаб Югры

Фото: оперштаб Югры

Всего на сегодняшний день в России выявлен 720 547 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 205 летальных исходов, выздоровели 497 446 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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