2020-07-08T14:58:04+03:00
Происшествия

В Сургуте мужчина попал под стоящий поезд из-за больной спины

К счастью, для пассажира всё закончилось хорошо [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
Несчастного вытаскивали из-под локомотива полицейские, очевидцы и проводники. Скриншот видеоНесчастного вытаскивали из-под локомотива полицейские, очевидцы и проводники. Скриншот видео
Изменить размер текста:

«Родился в рубашке». Именно так можно сказать про пассажира поезда «НижневартовскПенза», который 28 июня попал под стоящий поезд. Несмотря на то, что ЧП произошло почти две недели назад, видео утекло в сеть только сегодня и успело наделать много шуму.

На первый взгляд, кажется, что по перрону ж/д вокзала идёт изрядно выпивший мужчина. Он раскачивается из стороны в сторону, теряет равновесие и падает под стоящий поезд, однако на самом деле причина не в выпивке.

ЖД станция - Сургут. Мужчина упал под поезд.Мужчина упал под поезд

По данным Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте, локомотив остановился на первой платформе. Учитывая, что Сургут – город довольно крупный, пассажиры (в том числе и наш герой) вышли подышать свежим воздухом и купить продукты в поезд. Внезапно один из них почувствовал себя плохо из-за рези в пояснице: мужчина пошатнулся и упал прямо под поезд.

Несчастного вытаскивали из-под локомотива полицейские, очевидцы и проводники. Сотрудники скорой помощи оказали ему первую помощь и заметили, что у него высокое артериальное давление. Вероятнее всего, причиной недомогания стало переутомление на работе (мужчина – водитель).

К счастью, всё закончилось хорошо: в больницу мужчина не поехал, а сел на поезд, под который и упал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Наталья Комарова поблагодарила соратников по партии за поддержку
Единоросы Югры определили кандидатов на выборы губернатора
Росгвардейцы контролируют соблюдение масочного режима югорчанами
Около 500 семей Сургутского района улучшат жилищные условия
Многоквартирные дома Нижневартовска продолжили готовить к зиме
Югорчанам рассказали, как распознать у себя аллергию
На горнолыжном комплексе в Ханты-Мансийске приступили к диагностике канатки
Четыре участка дорог перекрывают в Нижневартовске
Доля детей, среди всех заболевших коронавирусом в Югре, составила 10%
Более 200 млн. рублей потратят в Сургутском районе на ремонт соцучреждений
Биобанк северных народов создадут в Югре
Югорчанам пояснили, как выбрать качественный квас
Вартовчанин разъезжал по городу на угнанном автомобиле
В югорской организации обнаружили коррупционные нарушения
В Нефтеюганском районе утонул мужчина
Кедровый бор рядом с Тундрино в Сургутском районе получит статус памятника природы
Бывший сотрудник колонии в Нижневартовске присваивал себе деньги учреждения
В поселке Лунный в Сургуте временно отключат электроэнергию
Фотоловушки помогли выявить 16 фактов загрязнения леса в Югре
Нижневартовский район оказался в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки
Особый противопожарный режим установили в Югре
Нефтеюганец распространял «синтетику» в двух городах Югры
ДТП в Нефтеюганском районе: пассажирка иномарки погибла
Власти Югры выделят средства на лекарства для контактировавших с коронавирусом жителей региона
В Сургут усилили дезинфекцию подъездов, где проживают больные коронавирусом
Погода в Югре 8 июля: местами кратковременный дождь, гроза
Югорчанка оплатила фальшивую путевку в пансионат
Избирательные комиссии Югры начали подготовку к единому дню голосования
Третий день ЕГЭ завершается в Югре