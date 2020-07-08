В Сургуте мужчина попал под стоящий поезд из-за больной спины

«Родился в рубашке». Именно так можно сказать про пассажира поезда «Нижневартовск – Пенза», который 28 июня попал под стоящий поезд. Несмотря на то, что ЧП произошло почти две недели назад, видео утекло в сеть только сегодня и успело наделать много шуму.

На первый взгляд, кажется, что по перрону ж/д вокзала идёт изрядно выпивший мужчина. Он раскачивается из стороны в сторону, теряет равновесие и падает под стоящий поезд, однако на самом деле причина не в выпивке.

ЖД станция - Сургут. Мужчина упал под поезд.Мужчина упал под поезд

По данным Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте, локомотив остановился на первой платформе. Учитывая, что Сургут – город довольно крупный, пассажиры (в том числе и наш герой) вышли подышать свежим воздухом и купить продукты в поезд. Внезапно один из них почувствовал себя плохо из-за рези в пояснице: мужчина пошатнулся и упал прямо под поезд.

Несчастного вытаскивали из-под локомотива полицейские, очевидцы и проводники. Сотрудники скорой помощи оказали ему первую помощь и заметили, что у него высокое артериальное давление. Вероятнее всего, причиной недомогания стало переутомление на работе (мужчина – водитель).

К счастью, всё закончилось хорошо: в больницу мужчина не поехал, а сел на поезд, под который и упал.