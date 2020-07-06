2020-07-06T09:32:50+03:00
Общество

Спортсмен из Сургута пробежал дистанцию до Ханты-Мансийска, чтобы поддержать юганского смайлика

Виталий Козоренко призывает югорчан помочь собрать сумму на лечение Ульяны Александровой
Руслан Савинов
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Спортсмен из Сургута пробежал дистанцию до Ханты-Мансийска, чтобы поддержать юганского смайлика. Фото из аккаунта Козоренко в соцсети "Инстаграм".Спортсмен из Сургута пробежал дистанцию до Ханты-Мансийска, чтобы поддержать юганского смайлика. Фото из аккаунта Козоренко в соцсети "Инстаграм".
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Легкоатлет Виталий Козоренко в своем аккаунте в социальной сети «Инстаграм» сообщил, что достиг Ханты-Мансийска: свой забег он начинал из Сургута и преодолел дистанцию почти в 300 километров.

– Это адский ад заканчивается. Только что пропиликали мои часы о том, что я преодолел отметку в 200 километров за 31 час две минуты, – сообщает легкоатлет на видео в «Инстаграме».

Как признался Виталий он не ожидал, что «у нас на севере такое жесткое солнце»:

- Последние полтора часа нет тени, сгорела даже та кожа, которая была обгорелая. Спасибо всем, кто болел и переживал за меня! , - говорит Козоренко.

Напомним, своим забегом Виталий привлекал внимание югорчан к болезни Ульяны Александровой из Нефтеюганска.

Девочке с диагнозом спинальная мышечная атрофия второго типа для излечения требуется дорогостоящий американский препарат. Лекарство нужно успеть купить до сентября текущего года, когда ребенку исполнится два года. Сумма за лечение в США составляет 2,382,200 млн. долларов или около 187 млн. рублей.

Координаты для помощи Ульяне можно найти в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Ульяна Александрова ЮГАНСКИЙ СМАЙЛИК».

ИСТОЧНИК KP.RU

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