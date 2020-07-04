Коронавирус в Югре, последние новости на 4 июля 2020 года: 273 новых заболевших

По сообщению Роспотребнадзора Югры, за последние сутки в регионе зарегистрировано 273 новых случая коронавирусной инфекции в 13 муниципальных образованиях. Больше всего новых больных выявлено в Сургуте – 103. В Нижневартовск 43 заболевших за сутки, в Когалыме 31, в Нефтеюганском районе – 23, в самом Нефтеюганске – 22, в Ханты-Мансийске – 21.

Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе с учетом прошедших суток – 10 029. За последние сутки в Югре из больниц по выздоровлению выписан 204 человека. За весь период пандемии – 5151 человек.

За последние сутки в России выявлено 6 632 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1 960 случаев (29,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 674 515 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 168 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 10 027 человек.