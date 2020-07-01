В Югре уволили полицейских за вечеринку в кафе во время самоизоляции

В Югре пять полицейских лишились погон за пир во время пандемии. В ночь на 30 мая сотрудники третьего отдела полиции отмечали юбилей своего коллеги в одном из общепитов города. Пятеро правоохранителей из Сургута, забыв про режим самоизоляции, за которым сами же неустанно следили последнее время, решили устроить вечеринку в кафе «Гюмри» на проспекте Комсомольском, напротив автобусной остановки магазин «Москва».

Однако вечеринку раскрыли. Когда нагрянули коллеги уже для других целей, участники вечеринки стали разбегаться, кто-то пытался спрятаться в туалете. После этого начальник управления МВД по ХМАО-Югре Василий Романица организовал служебную проверку в отношении своих подчиненных. В результате владельца кафе привлекли к административной ответственности, а нарушивших дисциплину полицейских уволили.

Кроме этого, к дисциплинарной ответственности были привлечены руководители отдела. Они получили выговоры и предупреждение, сообщили в региональном управления МВД.

К слову, только за последние сутки прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией по региону составил 279. Всего за весь период пандемии в Регионе подтверждено 8958 случаев COVID-19, 4501 - выздоровели, 55 человек ранее умерли. Медработники региона делают все возможное для стабилизации эпидобстановки в Югре.