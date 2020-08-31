Коронавирус в Югре, последние новости на 1 сентября 2020 года: Сургут вновь вернул лидерство по числу заболевших

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Алена МАРТЫНОВА

Жители Югры продолжают болеть коронавирусом. Число жертв от COVID-19 увеличилось до 166 человек.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрировано 66 заражений коронавирусной инфекцией. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 19 609 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 61, уточняется - 5.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 9, с симптомами ОРВИ - 50, в бессимптомной форме заболевания - 7.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 22; Нефтеюганский район и Ханты-Мансийск - 8.

Далее идут: Нягань - 6 и Нефтеюганск - 5.

Замыкают список: Нижневартовск и Сургутский район - 4, Урай и Октябрьский район - 2, Когалым, Радужный, Югорск, Кондинский и Ханты-Мансийский районы - 1.

Фото: оперштаб Югры

Из хороших новостей: за сутки 85 югорчанин излечились от коронавируса, с начала пандемии - 18 388.

В России выявлено 4 993 заболевших, из них 1 360 без каких-либо проявлений, общее число заразившихся - 995 319 в 85 регионах.

Кроме того, за этот период зафиксировано 83 летальных случая. С начала пандемии в России от коронавируса скончались 17 176 человек, а излечились - 809 387.