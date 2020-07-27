2020-07-27T17:13:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 28 июля 2020: за сутки 4 умерших и 188 заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 28 июля 2020 года
Вера Зенина
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 28 июля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 28 июля 2020 годаФото: pixabay.com
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За последние сутки в регионе зарегистрировано 188 новый случай коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 15 630 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 165, уточняется - 23, умерших - 4.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 58, с симптомами ОРВИ - 98, в бессимптомной форме заболевания - 32.

Из всех лабораторно подтверждённых случаев 45 человека - на ИВЛ, 60 - в реанимации.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Лидерами по приросту стали: Сургут - 39, Ханты-Мансийск - 30, Нижневартовск - 29.

Далее идут: Нефтеюганск - 14, Радужный - 10, Сургутский район - 9, Когалым, Урай, Лангепас и Ханты-Мансийский район - 7, Нефтеюганский район и Нягань - 5, Пыть-Ях – 4

Замыкают список: Мегион, Югорск и Белоярский район - 3, Кондинский, Нижневартовский и Октябрьский районы - 2.

Число выздоровевших югорчан возросло на 128 чедлвек, за весь период пандемии - 11383.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

В России на сегодняшний день зарегестировано 5635 человек с коронавирусной инфекцией, с начала периода - 818120. Выздоровевших - 3079, за весь период - 603329. Умерших - 85, с начала периода - 13354.

ИСТОЧНИК KP.RU

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