В парке Ханты-Мансийска появились таблички с цитатами великих людей

В парке имени Бориса Лосева Ханты-Мансийска появилась «Аллея смысла».

Сейчас на аллее одну из тропинок украсили деревянные таблички с высказываниями знаменитостей:

- Идея создания тропинки принадлежит представителям общественной организации «Честный Ханты-Мансийск». Инициативу поддержали в администрации. Сами таблички изготовил один из предпринимателей за собственные средства, - пояснили власти Ханты-Мансийска.

Итак, теперь надпись перед входом на аллею гласит: «Всю свою жизнь человек ищет смысл своего существования, ибо эта способность отличает его от животного».

Добавим, что на аллее смысла размещены цитаты Уильяма Шекспира, Марка Твена, Чака Паланика, Стива Джобса, Аристотеля, Альберта Эйнштейна, Колина Маккалоу, Стива Джобса, Уоррена Баффетта, Джеки Чана и Михаила Жванецкого. Планирутеся, что таблички с высказываниями будут иногда обновлять.