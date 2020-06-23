2020-06-23T11:10:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Двое югорчан скончались от коронавируса за сутки

Лечению помешали хронические заболевания
Руслан Савинов
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Двое югорчан скончались от коронавируса за суткиДвое югорчан скончались от коронавируса за суткиФото: pixabay.com
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В ХМАО лабораторно подтвержден COVID-19 у двух ранее умерших пациентов. Об этом стало известно от представителей регионального оперативного штаба.

- Женщина — 64 лет из Пыть-Яха и мужчина — 83 лет из Нягани. Течение болезни у обоих пациентов было осложнено сопутствующими хроническими заболеваниями, - сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Медработники просят жителей региона соблюдать режим самоизоляции.

- Коронавирусная инфекция опасна для людей любого возраста, - напоминают югорчанам врачи.

Добавим, что при первых признаках заболевания нужно обратиться на единую горячую линию региона - 8 800 301 68 88.

Ранее в регионе от коронавируса скончались уже 35 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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