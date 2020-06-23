Двое югорчан скончались от коронавируса за сутки
В ХМАО лабораторно подтвержден COVID-19 у двух ранее умерших пациентов. Об этом стало известно от представителей регионального оперативного штаба.
- Женщина — 64 лет из Пыть-Яха и мужчина — 83 лет из Нягани. Течение болезни у обоих пациентов было осложнено сопутствующими хроническими заболеваниями, - сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.
Медработники просят жителей региона соблюдать режим самоизоляции.
- Коронавирусная инфекция опасна для людей любого возраста, - напоминают югорчанам врачи.
Добавим, что при первых признаках заболевания нужно обратиться на единую горячую линию региона - 8 800 301 68 88.
Ранее в регионе от коронавируса скончались уже 35 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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