С первых дней объявленного в Тюменской области режима повышенной готовности, связанного с пандемией коронавируса, застройщики стали призывать покупать квартиры в качестве инвестиций. Дело в том, что недвижимость – перспектива долгосрочная, и в условиях нестабильности она гораздо более надежная, чем вклады, депозиты и акции.

Сейчас все новостройки и жилые кварталы можно разделить на 4 больших класса: стандарт, комфорт, бизнес, люкс.

– После финансового кризиса, который коснулся России в 2014-2015 годах, классификация новостроек довольно размыта. Если до этого можно было четко дать описание для каждого сегмента, то сейчас границы между тем же «стандартом» и «комфортом» становятся малозаметны, то же самое можно сказать и про более высокие классы – «комфорт» и «бизнес». Люксовый сегмент представлен в Тюмени довольно узко и его можно смело отнести к верхней ступени бизнес-класса, – рассказал эксперт рынка жилой недвижимости, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам специализированного застройщика «Звезда» Сергей Харциенко.

Квартира – для жизни, а не для инвестиций

Стандарт-класс: практичный комфорт

Новостройки этого класса располагаются в спальных районах города, подальше от центра. При этом важным параметром при выборе квартиры является шаговая доступность торговых центров, школ, поликлиник и остановок.

Дома класса «стандарт» строятся по серийным типовым проектам, но в последние 3-4 года, помимо типовых планировок, в жилых комплексах стандарт-класса также можно найти современные форматы - квартиры-студии, с кухней-гостиной, гардеробной. Потолки в квартирах домов стандарт-класса - от 2,65 до 2,8 м.

Отделка внутренних общественных зон – штукатурные стены, пол покрыт хорошей керамогранитной плиткой из бюджетных коллекций российских производителей. Из плюсов – финишный ремонт в квартире в панельном и монолитном доме обходится покупателям дешевле – не надо возводить стены, меньше материалов уходит на выравнивание стен и потолков.

Квартира – для жизни, а не для инвестиций

Комфорт-класс: удовольствие в мелочах

Жителям домов комфорт-класса обеспечили полноценный набор инфраструктуры: от социальной до бытовой. В них уже появились нежилые первые этажи, где может развиваться сетевой и микро-бизнес.

Рядом с домами этого класса – ухоженная и развитая придомовая территория с детскими площадками, озеленением и ландшафтным дизайном, а также многоуровневое уличное освещение всей придомовой территории.

Входы в подъезды должны быть выполнены на уровне земли или не выше ступени от земли, двери – из стеклопрозрачных конструкций. Одна из опций комфорт-класса – наличие сквозных подъездов с выходами на улицу и во внутренний двор.

Домофоны в комфорт-классе – более высокого качества с функцией видеозвонка, имеется видеонаблюдение у подъездов и на территории двора. Некоторые жилые комплексы имеют огороженные дворы, автоматические шлагбаумы и ворота. Также в комфорт-классе используются бесшумные скоростные лифты отечественных производителей.

Дома расположены в более экологичных районах, обладают хорошей транспортной доступностью. Что интересно, они могут быть «встроены» в районы застройки стандарт-класса, занимая участки с наилучшими видовыми характеристиками в проекте.

Квартира – для жизни, а не для инвестиций

Бизнес-класс: живу по своим правилам

Для строительства дома бизнес-класса создается уже индивидуальный архитектурный проект. Дом возводится в престижной части города в исторически благополучном районе, в удалении от больших дорог и промышленных предприятий.

Жилье класса «бизнес» рассчитано на состоятельных людей. При его возведении застройщик стремится максимально улучшить качество жизни будущих собственников.

Жилые комплексы бизнес-класса выполнены в монолитном, кирпичном или монолитно-кирпичном исполнении. Владельцам квартир, как правило, предоставляют свободу перепланировки. В ЖК много нестандартных квартир: двухуровневых, с зимним садом, вторым светом. Высота потолков – от 3 м. Над благоустройством придомовой территории трудятся ландшафтные дизайнеры. Двор с детскими площадками и качественным озеленением создадут условия для действительно комфортной жизни.

Не менее 30% площади дома составляют общественные зоны, в которых могут располагаться ресепшн, лаунж, детская комната с дизайнерской отделкой. Обязательно есть подземный паркинг с достаточным количеством машиномест.

В домах бизнес-класса не бывает маленьких кухонь, если они являются отдельным помещением, то кухня не будет меньше 12 кв. м. Если в квартире больше трех комнат, то появляется второй гостевой санузел. Также в «бизнесе» есть master bedroom – спальня родителей с примыкающим санузлом.

Дом бизнес-класса REAL: живу среди своих

Этим летом специализированный застройщик «Звезда» введет в эксплуатацию свой новый проект бизнес-класса – дом REAL. На этапе завершения строительства проект стал номинантом премии Urban Awards 2020.

Стоит отметить, что дом REAL – это уникальный проект на 30 квартир свободной планировки от 96 до 200 кв. м. Это позволяет будущим покупателям планировать количество спален, размер гостиной и столовой, наличие кабинета и небольшого спортивного зала по собственному желанию и проекту.

На 9 этаже REALa расположены три квартиры с индивидуальным выходом на эксплуатируемую кровлю – здесь можно создать собственную цветочную оранжерею, лаунж-зону для отдыха с друзьями, площадку для занятий фитнесом и йогой в теплое время года.

– Для нашего проекта бизнес-класса – дома REAL выбран один из самых респектабельных районов Тюмени на пересечении улиц Туринской, Каширской и Самарской. С инфраструктурой вокруг дома сложностей нет: поблизости расположены Филармония, Дворец Пионеров, Гимназия №1, ресторан «Банковский клуб», – отметил Сергей Харциенко.

Дом REAL выполнен полностью из кирпича. Внешние стены и внутренние перегородки – из керамического кирпича, а фасад облицован клинкерным кирпичом, который изготавливается по заказу в Санкт-Петербурге. Он долговечен и обладает повышенной прочностью и морозоустойчивостью.

Доступ во двор в REALe открыт только для жильцов дома, остальным – по приглашению жильцов. Будет функционировать круглосуточная консьерж-охрана, видеонаблюдение в общественных местах и вокруг дома.

В доме REAL предусмотрен бесшумный и скоростной лифт от финской компании Kone Oy. У этой марки выдающиеся показатели по экологической эффективности, плавности в работе при подъеме и остановке. В лифтах будут большие зеркала, керамогранитный пол, а кнопки на панели – уникального дизайна.

Выбирая квартиру для жизни, ориентируйтесь на конкретные характеристики, которые важны для вас. Класс жилья поможет понять ценовую градацию квартир в том или ином ЖК. Хотя бывает так, что хорошо изучив предложения на рынке, можно найти квартиру в жилом комплексе стандарт-класса, который полностью устроит и даже удивит своими потребительскими качествами. Или квартиру в бизнес-классе, которая в пересчете на квадратные метры, продолжительность жизни в ней и уровень предоставляемого комфорта, окажется вполне доступной по цене.

Посмотреть варианты квартир бизнес-класса в доме REAL: https://www.real-72.ru/

Адрес жилого дома: ул. Туринская, 7 Офис продаж «СЗ Звезда»: ул. Василия Подшибякина, 21

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