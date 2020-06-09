Когалым обзаведется тропическим лесом

Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве рассмотрело проект строительства в Когалыме ботанического комплекса «Тропические леса».

Напомним, климат Когалыма весьма суров: в 2009 году была зафиксирована температура в - 62 С, город приравнен к районам Крайнего Севера.

- В 2022 году в Когалыме появится настоящий тропический лес. Он будет расти в специально построенной оранжерее: ее выполнят в форме гигантской яранги – традиционного, похожего на купол, жилища чукчей, коряков и эскимосов. В тропических лесах Когалыма можно будет увидеть различные растения экваториальных островов, Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки, - пояснили в пресс-службе Главгосэкспертизы РФ.

Кроме того, там будет представлена и фауна: мелкие животные, рептилии, рыбы, насекомые, а также тропические попугаи.