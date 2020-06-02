Умер известный югорский поэт Александр Филатов

Известный поэт Александр Филатов умер накануне, 1 июня, в городе Покачи. Об этом сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Покачей Владимир Степура.

- Не стало талантливого человека, поэта и художника, настоящего романтика и патриота своей Родины - Александра Филатова. Его именем названа наша городская библиотека. Александр Александрович посвятил много стихов городу Покачи и Сибири, восхвалял родную страну и верил в русский народ. Был чутким человеком с большим сердцем, старался создавать красоту вокруг себя, - написал Владимир Степура.

Глава Покачей добавил, что память об этом человеке навсегда станет частью истории города.

Строки из одного из стихотворений Филатова:

Мы жили в эпоху Победы.

И что же с того, что сейчас

О нас не слагают легенды?

Легенды живут среди нас!