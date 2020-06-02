Умер известный югорский поэт Александр Филатов
Известный поэт Александр Филатов умер накануне, 1 июня, в городе Покачи. Об этом сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Покачей Владимир Степура.
- Не стало талантливого человека, поэта и художника, настоящего романтика и патриота своей Родины - Александра Филатова. Его именем названа наша городская библиотека. Александр Александрович посвятил много стихов городу Покачи и Сибири, восхвалял родную страну и верил в русский народ. Был чутким человеком с большим сердцем, старался создавать красоту вокруг себя, - написал Владимир Степура.
Глава Покачей добавил, что память об этом человеке навсегда станет частью истории города.
Строки из одного из стихотворений Филатова:
Мы жили в эпоху Победы.
И что же с того, что сейчас
О нас не слагают легенды?
Легенды живут среди нас!
ИСТОЧНИК KP.RU