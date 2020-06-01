Косметический ремонт школ Нижневартовска начнут раньше запланированного

Образовательные организации Нижневартовска начали готовиться к началу летней ремонтной кампании.

- В систему образования города входит 74 муниципальных организации в это число входит 39 детсадов, 33 школы и два учреждения допобразования. Ремонт пройдет во всех учреждениях, - напомнили в пресс-службе городской администрации.

Известно, что бюджет на подготовку к новому учебному году составит 388,5 млн рублей, в прошлом году на эти же цели было выделено около 224 млн рублей.

- У нас большие планы на ремонт школ и детских садов в этом году, - заявила замглавы города Ирина Воликовская.

Добавим, кроме ремонтных работ к следующему учебному году планируется завершение строительства и ввод в эксплуатацию новой школы в 18 микрорайоне.