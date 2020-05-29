Преступная группировка в Югре занималась незаконной банковской деятельностью.

Полиция Югры пресекла деятельность межрегиональной организованной группы, члены которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.

- По данным следствия, злоумышленники создали более сотни подконтрольных юрлиц. С помощью них они обналичивали деньги путем проведения фиктивных сделок по оплате товаров, работ и услуг, - уточнили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Примерный доход от преступной деятельности - не менее 9 млн рублей. Организаторы и участники задержаны на территории ХМАО и Санкт-Петербурга.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Сейчас двое организаторов задержаны.