2020-05-29T08:36:38+03:00
Происшествия

Преступная группировка в Югре занималась незаконной банковской деятельностью

Злоумышленники создали более 100 подконтрольных юрлиц
Руслан Савинов
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Преступная группировка в Югре занималась незаконной банковской деятельностью. Фото УМВД по ХМАО.Преступная группировка в Югре занималась незаконной банковской деятельностью. Фото УМВД по ХМАО.
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Полиция Югры пресекла деятельность межрегиональной организованной группы, члены которой подозреваются в незаконной банковской деятельности.

- По данным следствия, злоумышленники создали более сотни подконтрольных юрлиц. С помощью них они обналичивали деньги путем проведения фиктивных сделок по оплате товаров, работ и услуг, - уточнили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Примерный доход от преступной деятельности - не менее 9 млн рублей. Организаторы и участники задержаны на территории ХМАО и Санкт-Петербурга.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Сейчас двое организаторов задержаны.

Преступная группировка в Югре занималась незаконной банковской деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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