Есть 12 миллиардов. В Югре достигли исторического рубежа по добыче нефти

Эпохальное событие произошло в год празднования 90-летия основания Ханты-Мансийского автономного округа – в регионе добыта 12-миллиардная тонна нефти. Очередной миллиард тонн «черного золота» нефтяники добыли всего за четыре года.

В Ханты-Мансийске состоялась торжественная церемония наполнения памятной бочки смесью нефти, добытой из месторождений нефтяных компаний, осуществляющих свою деятельность в Югре. Таким образом, будет отмечен вклад ведущих представителей отрасли в достижение исторического показателя.

То, что 12-й миллиард тонн нефти будет добыт в этом году, предсказывали эксперты на третьем Международном молодежном научно-практическом форуме «Нефтяная столица», который прошел в Нижневартовске в начале этого года. Во время форума и была озвучена идея о наполнении бочки, на которой свои подписи оставили губернатор Югры Наталья Комарова, а также ведущие эксперты и работники нефтегазовой отрасли.

Промышленное освоение недр в Югре началось в 1964 году. О том, как в Западной Сибири искали нефть, сколько героических усилий, смелости и преданности долгу пришлось приложить первооткрывателям, написана не одна книга. А перечень выдающихся геологов, буровиков, нефтяников, благодаря которым в тяжелейших условиях проводились изыскания, бурились скважины и пробивались первые фонтаны нефти, займет несколько страниц. Впрочем, их имена хорошо известны землякам-югорчанам, как и всей стране.

В часть знаменательного события в Югре наполнили символическую бочку с нефтью. Фото пресс-службы правительства Югры

Первого миллиарда тонн нефти пришлось ждать долгих 14 лет – это произошло в 1978 году. Однако с того момента нефтедобытчики смогли существенно нарастить темпы. Стоит заметить, что с 1978 по 1990 годы добыча прирастала на миллиард тонн каждые три года. Еще через 14 лет на счету нефтяников было уже 8 миллиардов тонн добытой нефти. А к рубежу в 11 миллиардов тонн округ подошел в 2016 году.

Нефтяники Югры за более чем полувековую историю добычи проделали путь от энтузиазма первых поселений на месторождениях до крупнейших в отрасли высокотехнологичных компаний, обладающих передовыми достижениями науки и вносящих ключевой вклад в экономику страны. Как отметила губернатор Наталья Комарова, к моменту добычи 12-миллиардной тонны нефти в округе принят целый ряд решений для достижения гармонии с окружающей средой, а также связанных с экономикой добычи и технологическими вызовами, которые стоят перед отраслью.

– Мы справились с историческим наследием, приблизились к ликвидации экологических «долгов» 20 столетия. Организации вышли на мировые стандарты по утилизации попутного нефтяного газа. Для этого потребовалось повысить устойчивость нефтегазовых компаний, сбалансировать налоговую, административную среду, открыть возможность для добычи трудноизвлекаемой нефти, – отметила глава региона.

В церемонии наполнения бочки приняла участие губернатор Наталья Комарова. Фото пресс-службы правительства Югры

За прошлый год в Югре добыто более 236 миллионов тонн нефти, построено 4470 новых добывающих скважин, в промышленную эксплуатацию введено 5 новых месторождений, всего их насчитывается 485. За этими цифрами стоит история развития Ханты-Мансийского округа, который на долгие годы стал основным нефтедобывающим регионом России. Сегодня на его долю приходится более 40 процентов общероссийской добычи.

Добычу нефти на территории Югры сегодня осуществляют ведут 43 предприятия общей численностью работников 180 тысяч человек. В число лидеров отрасли входят крупнейшие компании России, такие как «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ». На долю большой тройки приходится более 80 процентов всей нефти в Югре.

В прошлом году половина всей добычи обеспечили 14 крупных месторождений. Каждое из них дало более 3 миллионов тонн нефти. Особую роль в объемах сыграло Приобское месторождение, где было добыто более 34,5 миллиона тонн. Разработку месторождения ведут «Роснефть» и «Газпром нефть». На Самотлорском месторождении извлечено более 18 миллионов тонн. А на Приразломном – почти 10 миллионов тонн. Работу на этих месторождениях ведет «Роснефть». Федоровское месторождение, разработкой которого занимается «Сургутнефтегаз», дало более 9,5 миллиона тонн нефти.

Залежи нефти на территории Югры способны обеспечить более половины текущих извлекаемых запасов страны. Сегодня в округе ведется активная работа по поддержанию темпов освоения запасов. В качестве мощного резерва выступают запасы эксплуатируемых месторождений, которые находятся на поздних стадиях разработки. Также большой потенциал таят в себе трудноизвлекаемые запасы, прежде всего находящиеся в баженовских отложениях. Введение в разработку этого пласта является одной из важных задач, стоящих перед отраслью в наши дни.

Для повышения темпов разработки месторождений в Югре созданы условия по подготовке и непрерывному образованию профильных квалифицированных специалистов. В этом процессе активно участвуют непосредственные заказчики кадрового резерва – крупнейшие нефтяные компании и промышленные предприятия, а также технопарки и научно-исследовательские институты.

Югра ведет совместную работу с такими образовательными учреждениями как Московский государственный университет, Российский институт нефти и газа имени Губкина, Санкт-Петербургский горный университет, Курчатовский институт. Как подчеркнула губернатор Наталья Комарова, Югра, где извлекается каждая вторая тонна российских углеводородов, делает ставку не только на производство, но также и на развитие кадрового потенциала.

– Одним из средств диверсификации основного потребления нефти мы рассматриваем развитие малотоннажной нефтегазохимии с одновременным снижением негативных воздействий на окружающую среду через повышение уровня использования попутного нефтяного газа, – отметила Наталья Комарова.

Наталья Комарова отметила вклад нефтяников Югры в развитие региона и страны. Фото пресс-службы правительства Югры

В округе сформированы технологические компетенции и уникальные информационные данные, благодаря которым региону имеет высокий потенциал испытательного полигона для реализации инновационных методов работы, таких как полномасштабное цифровое моделирование керна и третичные методы увеличения нефтеотдачи пластов. Благодаря этому Югра является центром компетенций в нефтегазовой отрасли и продолжает создавать все условия для подготовки высококвалифицированных кадров.

– Наш регион укрепляет научную, производственную, социальную инфраструктуру, становясь опорным центром мировых нефтегазовых компетенций. Более полувека надежность добычи нефти на югорской земле влияет на благополучие каждой семьи, на развитие мира. Это обеспечивают те, кто трудится на нефтепромыслах, в лабораториях, готовит специалистов, заботится о нашем здоровье и безопасности, создает лучшие условия для жизни и работы. Горжусь нефтяниками, верю в Югру! – высказалась Наталья Комарова в своем выступлении по случаю добычи 12-миллиардной тонны нефти.

Природные недра, находящиеся на территории округа, обеспечивают энергетическую безопасность России и являются базой для дальнейшего развития хозяйственного комплекса, обладая огромным экспортным потенциалом. И каждая 20-я тонна нефти в мире добыта именно в Югре. Не стоит и сомневаться, что следующий исторический рубеж в 13 миллиардов тонн нефти не заставит себя долго ждать. Для этого в округе созданы все условия и возможности.

Символическая бочка с нефтью с подписями губернатора Югры Натальи Комаровой и представителей отрасли станет экспонатом Музея геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске.