2020-05-22T11:04:48+03:00
Общество

Пропавший на реке в Югре ребенок до сих пор не найден

Поиски продолжаются
Руслан Савинов
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Пропавший на реке в Югре ребенок до сих пор не найденПропавший на реке в Югре ребенок до сих пор не найденФото: pixabay.com
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Поиски пропавшего в реке ребенка не прекращаются на минуту в Белоярском районе ХМАО.

- Спасатели продолжают поиски мальчика 2013 года рождения в Белоярском районе. С начала недели спасатели и водолазы обследовали 78 километров береговой линии реки Казыл эхолотом 18000 кв.м. Водолазным способом обследовано 4400 кв м., - сообщили в пресс-службе учреждения «Центроспас-Югория».

Известно, что всего с начала поисков с 12 мая обследовано более ста километров береговой линии реки Казым с применением эхолота и помощи водолазов.

К настоящему моменту поисковые работы продолжают две группы спасателей и водолазов. Работы ведутся надводным и водолазным способами.

Напомним, 11 мая ребенок катался на велосипеде и упал в воду реки Казым. Малыша унесло течением, местонахождение не установлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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