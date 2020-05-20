Из колонии - поселения в Сургуте сбежал заключенный

Заключенный в ХМАО, осужденный за воровство, самовольно покинул территорию колонии-поселения во время выполнения хозяйственных работ. О ходе поимки беглеца сообщила пресс-служба УФСИН Югры.

- Правоохранители накануне, 19 мая, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали осужденного, который сбежал с участка колонии-поселения при ФКУ ИК-11 в Сургуте, - пояснили стражи порядка.

Теперь в отношении осужденного возбуждено уголовное дело: ему грозит наказание в виде принудительных работ или лишения свободы на срок до четырех лет.

Добавим, что согласно ст.129 УИК РФ, в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, однако под надзором администрации колонии-поселения.

- В часы подъема до отбоя осужденные пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения, могут носить гражданскую одежду, с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение.