2020-05-20T10:01:07+03:00
Происшествия

Из колонии - поселения в Сургуте сбежал заключенный

Побег произошел во время выполнения хозяйственных работ
Руслан Савинов
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Из колонии - поселения в Сургуте сбежал заключенныйИз колонии - поселения в Сургуте сбежал заключенныйФото: pixabay.com
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Заключенный в ХМАО, осужденный за воровство, самовольно покинул территорию колонии-поселения во время выполнения хозяйственных работ. О ходе поимки беглеца сообщила пресс-служба УФСИН Югры.

- Правоохранители накануне, 19 мая, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали осужденного, который сбежал с участка колонии-поселения при ФКУ ИК-11 в Сургуте, - пояснили стражи порядка.

Теперь в отношении осужденного возбуждено уголовное дело: ему грозит наказание в виде принудительных работ или лишения свободы на срок до четырех лет.

Добавим, что согласно ст.129 УИК РФ, в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, однако под надзором администрации колонии-поселения.

- В часы подъема до отбоя осужденные пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения, могут носить гражданскую одежду, с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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