В Югре 20 мая ожидаются грозы и сильный ветер
В течение 20 мая в отдельных районах Ханты-Мансийского автономного округа ожидаются грозы. Об этом стало известно от Ханты-Мансийского ЦГМС, филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
- Ночью в западных районах сильный дождь. Днем в центральных районах ветер порывами 15 – 18 метров в секунду. В отдельных районах слабый туман, - пояснили синоптики.
Специалисты просят водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погоде.
Добавим, что сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06.
ИСТОЧНИК KP.RU