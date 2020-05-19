2020-05-19T15:20:37+03:00
Общество

В Югре 20 мая ожидаются грозы и сильный ветер

В отдельных районах слабый туман
Руслан Савинов
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В Югре 20 мая ожидаются грозы и сильный ветерВ Югре 20 мая ожидаются грозы и сильный ветерФото: pixabay.com
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В течение 20 мая в отдельных районах Ханты-Мансийского автономного округа ожидаются грозы. Об этом стало известно от Ханты-Мансийского ЦГМС, филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

- Ночью в западных районах сильный дождь. Днем в центральных районах ветер порывами 15 – 18 метров в секунду. В отдельных районах слабый туман, - пояснили синоптики.

Специалисты просят водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погоде.

Добавим, что сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06.

ИСТОЧНИК KP.RU

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