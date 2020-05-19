2020-05-19T09:44:29+03:00
Общество

Активисты ХМАО призвали поделиться рассказами о животных-героях

Югорчане уже начали постить интересные истории
Руслан Савинов
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Активисты ХМАО призвали поделиться рассказами о животных-герояхАктивисты ХМАО призвали поделиться рассказами о животных-герояхФото: pixabay.com
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Общественники ОНФ Югры запустили новый проект «Животные – герои». Подробности стали известны от пресс-службы ОНФ по ХМАО.

Отмечается, что в рамках каждый может рассказать о своем питомце, который выручил в трудную минуту, о своем четвероногом коллеге, который на службе проявил себя героически либо рассказать об историческом факте времен Великой Отечественной войны.

- Расскажите о своем животном-герое и получите возможность выиграть ценные подарки. Кроме того, благотворительный фонд помощи животным «Я свободен» совместно с ОНФ реализуют проект «4 лапы», в рамках которого можно помочь животным из приютов, центров реабилитации. Оказать помощь можно по ссылке. Публикуйте истории в соцсетях под хэштегами #герои_4лапы #онфнко #ОНФвЮгре, - пояснили организаторы.

Для примера общественники представили рассказ о северном олене:

- Северный олень — гордый красавец тундры. В годы ВОВ эти удивительные животные стали надежными помощниками советских солдат в борьбе с захватчиками. Защищать северные рубежи Родины отправились тысячи оленеводов в составе оленно-лыжных батальонов. Карельский фронт, где они воевали, стал единственным участком границы СССР, который не смог перейти враг, - гласит описание этого животного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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