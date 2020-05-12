2020-05-12T12:50:16+03:00
Общество

Цветок из Красной книги зацвел в Кондинском районе

Лесной житель обычно растет на опушках лиственничных и сосновых лесов
Руслан Савинов
Поделиться:
Цветок из Красной книги зацвел в Кондинском районеЦветок из Красной книги зацвел в Кондинском районе
Изменить размер текста:

В Кондинском районе зацвел прострел желтеющий. Об этом сообщили в специалисты Природнадзора Ханты-Мансийского автономного округа.

- Прострел желтеющий включен в Красную книгу Тюменской области, Свердловской области и Ямало-Ненецкого АО, - напомнили сотрудники регионального Природнадзора ХМАО.

Отметим, что прострел растет на опушках лиственничных и сосновых лесов, заходит под полог леса, обычен на пологих горных или песчаных склонах.

Цветок распространен в европейской части Российской Федерации, в Западной и Восточной Сибири. С лечебной целью используются стебли, листья, цветки, листья и бутоны растения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Коронавирусный фитнес для медсестер: 30000 шагов за дежурство - это норма, а не рекорд»
Ольга Ларкичева, постовая медсестра ГКБ № 40, рассказала как мужчины, узнав о коронавирусе, превращаются в больших паникеров, о чем в групповом чате говорят медсестры и почему сейчас так важно ограничить общение и самоизолироваться
86% пациентов, подключённых к ИВЛ погибли. Но не подключать задыхающегося нельзя, это убийство
Завотделением Центра сердечно-сосудистой хирургии госпиталя им. Бурденко собрал последние наблюдения о болезни: кто чаще всего попадает в реанимацию и какие симптомы стали "визитной карточкой" вируса
Двенадцать часов в костюме космонавта тяжело, но мы уже привыкли!
Лэйсен Курмаева, постовая медсестра ГКБ 52 рассказала, как непросто работать в «красной зоне» почему иногда слова поддержки помогают лучше, чем лекарство, и кому во время пандемии стоит особенно строго соблюдать режим самоизоляции
Приметы на Рождество
Рождество — многонациональный, сближающий народы праздник. Его отмечают представители всех христианских конфессий. Рассказываем о народных приметах на католическое и православное Рождество, а также о том, что можно и что нельзя делать 25 декабря 2020 года
Новости 24