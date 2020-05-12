Цветок из Красной книги зацвел в Кондинском районе

В Кондинском районе зацвел прострел желтеющий. Об этом сообщили в специалисты Природнадзора Ханты-Мансийского автономного округа.

- Прострел желтеющий включен в Красную книгу Тюменской области, Свердловской области и Ямало-Ненецкого АО, - напомнили сотрудники регионального Природнадзора ХМАО.

Отметим, что прострел растет на опушках лиственничных и сосновых лесов, заходит под полог леса, обычен на пологих горных или песчаных склонах.

Цветок распространен в европейской части Российской Федерации, в Западной и Восточной Сибири. С лечебной целью используются стебли, листья, цветки, листья и бутоны растения.