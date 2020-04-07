2020-04-07T11:17:46+03:00
Общество

Режим самоизоляции на даче в Сургуте: можно ли ехать?

Рассказываем, можно ли ехать на дачу в Сургуте во время самоизоляции
Руслан Савинов
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Пока не очень удачное время для посещения дачи. Фото: Савинов Руслан.Пока не очень удачное время для посещения дачи. Фото: Савинов Руслан.
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Жители Сургута в социальных сетях задают властям много вопросов про передвижение во время режима самоизоляции, в том числе и на дачу. Рассказываем, можно ли ехать на дачу в Сургуте во время самоизоляции

Официально поездки никто не запрещал. Однако, если вы едете на дачу, вам необходимо взять с собой документы и объяснительную, почему вы прервали самоизоляцию. В объяснительной необходимо написать причину, почему вы решили поехать на дачу, а также указать время, к которому планируете вернуться домой.

- Сейчас нужно постараться максимально соблюдать режим самоизоляции, однако в экстренных ситуациях возможны компромиссные варианты, - пояснили в пресс-службе администрации Сургута. – Причина для подобных поездок должна быть веской. Например, у вас загородное хозяйство, за которым нужен присмотр. Или вы узнали, что возникли какие-то проблемы с проводкой. Или, например, потоп на участке.

Образец заполнения объяснительной мы приводим ниже:

Пример объяснительной

Пример объяснительной

- Документ, подтверждающий личность, и объяснительную могут потребовать, к примеру, на посту ГИБДД, - пояснили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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