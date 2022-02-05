Девушка из Нигерии обвинила жителя Сургута в насилии и удержании в рабстве

Фото: Telegram-канал "Альтернатива".

Жителей Сургута потрясла страшная история, в которой оказался замешан их земляк: девушка из Нигерии по имени Осафамен заявила, что уже пять лет живет в рабстве у сургутянина. Подробности этого удивительного и в тоже время страшного дела рассказали представители общественной организации «Альтернатива» в своем официальном Telegram-канале.

Все началось в 2016 году, когда нигерийка приехала в Москву, где познакомилась с тем самым Сергеем. Поддавшись его очарованию и уговором, она согласилась приехать в его родной город - Сургут. Однако на этом сказка о любви закончилась. По приезду мужчина отобрал у девушки документы, а спустя время начал проявлять агрессию и насилие.

- В это время девушка уже родила от него детей, на которых и по сей день нет никаких документов. Сергей пугал свою гражданскую жену, говорил, если она выйдет из квартиры, то ее поймают и посадят в тюрьму, тогда она больше не увидит своих детей. Даже ее телефон находился под круглосуточным контролем. Осафамен чудом смогла связаться с родителями в Нигерии и сообщить, что ее удерживают и избивают, - рассказали в организации.

Желая вызволить дочь из беды, родители девушки связались с общественным деятелем Реми Кехинде, посвятив его в курс дела. После этого информация о случившемся попала в правоохранительные органы, а затем девушка была найдена.

Кстати, сотрудники полиции оказались в полной растерянности от происходящего, ведь никаких заявлений о муже-тиране им не поступало, да и оказавшись в отделении Осафамен не стала предъявлять официальных обвинений. Так что теперь этой историей займутся сотрудники миграционного отдела, а не уголовного.

Сейчас Осафамен предстоит долгая бюрократическая процедура с документами и доказыванием материнства на собственных детей. Сама девушка хочет вернуться на Родину, к родителям, которые ее любят и ждут.