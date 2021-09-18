В ХМАО бизнесмен с супругой разбились при крушении гидросамолета. Фото: Ольга Крыльцова

У озера Глубокое в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа потерпел крушение гидросамолет. На борту воздушного судна, которое упало в болото, находились, по предварительной информации, бизнесмен Борис Полевой и его супруга Елена: они погибли. Пара официально связала себя узами брака всего два года назад.

Фото предоставлено "КП".

По словам очевидца чрезвычайного происшествия, он увидел, как гидросамолет делает круги над озером. После пары кругов самолет стал неуправляем, свалился в штопор и упал в болото. Жёсткая посадка произошла в 85 километрах от города Советского.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Югра» в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, на место происшествия выехал Серовский транспортный прокурор и следователи. Они будут координировать действия правоохранительных органов.

Фото предоставлено "КП".

– Проводится комплекс проверочных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства ЧП. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, – дополнили в ведомстве.

Ранее "Комсомольская правда - Югра" писала, что в тюменском аэропорту Рощино задержали рейс, который должен был лететь из областной столицы в Ханты-Мансийск. Воздушное судно принадлежит авиакомпании «ЮТэйр». Оно регулярно осуществляет рейсы по данному направлению.

Вылетело, как и положено, однако из-за неполадок вернулось обратно. Причина возврата самолета – техническая неисправность. На рейс зарегистрировано 55 пассажиров, шесть детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени из-за густого тумана не смог приземлиться самолет из Симферополя

Воздушное судно отправили на запасной аэропорт в Ханты-Мансийск (подробнее)