В ХМАО КамАЗ протаранил пассажирский поезд Нижневартовск - Москва

Фото: Управление по делам ГО и ЧС Нижневартовска

Страшная авария произошла сегодня, 30 мая, в 7.10 утра на железнодорожном переезде Мых-Пай в Югре, который находится на 210-м километре автодороги Нижневартовск – Сургут.

Фото: Управление по делам ГО и ЧС Нижневартовска

На этом месте КамАЗ 415 ЦС столкнулся с пассажирским поездом сообщением «Нижневартовск – Москва». Водитель грузового автомобиля получил ушиб грудной клетки, сейчас он находится в больнице. А вот среди пассажиров поезда, к счастью, пострадавших нет.

Фото: Управление по делам ГО и ЧС Нижневартовска

Фото: Управление по делам ГО и ЧС Нижневартовска

По данным Управления по делам ГО и ЧС Нижневартовска, после того, как специалисты осмотрели поезд, машинисту разрешили ехать дальше по маршруту. Как видно на кадрах с места происшествия, у КамАЗА сильно повреждена кабина.

По словам очевидцев, во время движения поезда КамАЗ стоял у стоп-линии, но потом стал двигаться в сторону идущего поезда.