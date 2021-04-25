Югорчанам рассказали, как обезопасить себя и предотвратить пожар на дачном участке. Фото - 86.mchs.gov.ru.

Югорчанам рассказали, как обезопасить себя и предотвратить пожар на дачном участке. Дело в том, что предстоящие майские праздники неразрывно связаны с поездками на дачу или просто вылазками на природу, чтобы пожарить шашлыки. А где есть огонь – нельзя забывать об аккуратности и бдительности.

– Если вы решили выбраться на природу, то делайте это правильно! Противопожарная безопасность очень важна – ежегодно в весенне-летний период количество пожаров увеличивается, в них гибнут люди, они наносят большой урон экологии. В значительной части пожаров виноват именно человек, поэтому помните, что ответственность лежит на каждом, – отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по Югре.

Спасатели говорят, что пожар может возникнуть при любой оплошности – даже такая мелочь, как непотушенный окурок часто приводит к катастрофе. А еще огромную опасность несет в себе пал сухостоя и сжигание мусора при весенней уборке территории.

– Сжигать сухую траву ни в коем случае нельзя. Во-первых, такой огонь очень быстро распаляется и распространяется: вы можете поджечь траву, а ветер раздует ее — и вот уже горит все поле, а огонь пугающе быстро приближается к деревьям. Кроме того, вопреки распространенному мнению, пал травы наносит невосполнимый урон природе: в огне погибают дождевые черви, мелкие животные, птицы, портится плодородный слой почвы. А зола, которая образуется в результате сгорания травы, неспособна удобрить почву в достаточной мере, – рассказали в ведомстве.

Костры, разведенные в лесах и парках, тоже могут привести к печальным последствиям, именно поэтому разводить их там и не разрешается.

Еще одну опасность таят стихийные свалки легковоспламеняющегося мусора. Такие часто образуются на краю дачных поселков. Мусор нельзя складировать, его необходимо современно вывозить, чтобы не пришлось потом звонить пожарным. Кстати, на своем участке такой мусор тоже держать не стоит.

– Согласно новым правилам противопожарного режима на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов запрещается использование открытого огня. Но такой запрет не столь категоричен, как может показаться на первый взгляд. Разводить огонь на участках в 2021 году все-таки можно, но только в специально оборудованных для этого местах. То же правило действует и для земель общего пользования, – объясняют пожарные.

Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:

• Место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;

• Место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

• Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

• Лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.