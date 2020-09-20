Коронавирус в Югре. Последние новости на 21 сентября 2020 года: растет число заболевших

В Югре растет число заболевших. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 21 сентября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 98 и составило 21 175 человек.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации Роспотребнадзора, за последние сутки в регионе зарегистрировано 98 новых случаев коронавирусной инфекции в 18 муниципальных образованиях: Нижневартовск – 17, Сургут – 14, Ханты-Мансийск – 13, Урай – 10, Сургутский район – 6, Октябрьский район – 6, Покачи – 5, Кондинский район – 4, Нягань – 4, Ханты-Мансийский район – 3, Нижневартовский район – 3, Нефтеюганский район – 3, Югорск – 2, Нефтеюганск – 2, Белоярский район – 2, Советский район – 2, Радужный – 1, Когалым – 1.

По месту инфицирования: контактные установлены – 87, контакт уточняется – 11. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 22, с симптомами ОРВИ – 56, в бессимптомной форме заболевания – 20.

За последние сутки в России выявлено 6 148 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 22,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 79 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 2 895 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 103 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 418 летальных исходов, выздоровели 909 357 человек.