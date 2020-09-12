Коронавирус в Югре. Последние новости на 13 сентября 2020 года: заболевание пошло на спад

В Югре заболевание пошло на спад. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 13 сентября 2020 года. За последние сутки в регионе зарегистрировано 75 заболевших. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 20 505.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации Роспотребнадзора Югры, за последние сутки в регионе зарегистрировано 75 новых случаев коронавирусной инфекции в 17 муниципальных образованиях: Сургут – 20, Ханты-Мансийск – 13, Октябрьский район – 9, Урай –8, Нягань – 6, Ханты-Мансийский район – 3, Кондинский район – 3, Мегион – 2, Нижневартовск – 2, Сургутский район – 2, Радужный – 1, Нефтеюганск – 1, Когалым – 1, Покачи – 1, Югорск – 1, Нефтеюганский район – 1, Советский район – 1.

По месту инфицирования: контактные установлены – 72, контакт уточняется – 3. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 14, с симптомами ОРВИ – 49, в бессимптомной форме заболевания – 12.

За последние сутки в России выявлено 5 488 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 22,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 119 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 428 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 057 362 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 484 летальных исхода, выздоровели 873 535 человек.