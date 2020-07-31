Коронавирус в Югре, последние новости на 1 августа 2020: за десять дней показатель заболеваемости снизился в 1,6 раза

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрирован 171 новый случая коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 16 333 человека. По месту инфицирования: установленные контакты - 153, уточняется - 18.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 50, с симптомами ОРВИ - 97, в бессимптомной форме заболевания - 24.

Фото: оперштаб Югры

Лидерами по приросту стали: Сургут - 47; Нижневартовск - 28; Ханты-Мансийск - 16.

Далее идут: Сургутский район - 14; Лангепас и Покачи - 9; Советский и Ханты-Мансийский районы - 8; Нягань - 7; Радужный - 6; Урай - 5, Октябрьский район - 4.

Замыкают список: Нефтеюганский район - 3; Когалым, Мегион и Пыть-Ях - 2; Кондинский район - 1.

За сутки 338 югорчанина излечились от коронавируса, с начала пандемии - 12 790 человек.

По данным оперштаба, с 10 июля показатель заболеваемости COVID-19 в регионе снизился в 1,6 раза. Тем не менее, по данным Роспотребнадзора, в двух муниципальных образованиях фиксируется незначительный рост заболеваемости – это Радужный и Белоярский район.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в России выявлено 5 482 заболевших COVID-19 в 84 регионах, из них 1 396 случаев (25,5%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлен 839 981 заболевший в 85 регионах. Также за сутки зафиксирован 161 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 13 963 человека.