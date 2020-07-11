Коронавирус в Югре, последние новости на 11 июля 2020: 46 человек на ИВЛ

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в 16 муниципальных образованиях Фото: Артем КИЛЬКИН

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 11 июля 2020 года. Прирост заболевших COVID-19 за сутки составил 268 человек.

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в 16 муниципальных образованиях, наибольшее количество – в Ханты-Мансийск, где заболело 46 человек. В Сургуте сегодня прибавился 41 ковид-положительный пациент, в Нижневартовске – 35. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе на – 11 937.

Фото: оперштаб Югры

Продолжают лечение в стационаре 2 191 пациентов, из них 60 – в реанимации. У 58 пациентов заболевание осложняется пневмонией, 46 человек подключены к ИВЛ, с симптомами ОРВИ – 177, в бессимптомной форме заболевание протекает у 33 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Режим обязательной самоизоляции граждан в Югре продлили до 27 июля включительно. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба:

– В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, я приняла решение о продлении режима самоизоляции до 27 июля включительно, – сообщила Наталья Комарова.