В поселке в Югре полыхает газовая заправка, очевидцы сообщают о взрыве

В поселке в Югре горит заправка, очевидцы слышали взрыв. Фото - "Осторожно | Югра".

В поселке Белый, который находится в Сургутском районе Ханты-Мансийского округа – Югры горит заправка. Очевидцы сообщают, что слышали взрыв.

– На Белом горит газовая заправка возле котельной. Сейчас постоянно мигалки слышно – тушат. Проезд с Белого в сторону Набережной и телевышки перекрыт, – рассказывают местные жители.

В настоящее время подробности происшествия уточняются. Сведений о погибших и пострадавших пока нет.

Обновлено:

– В 17.01 поступило сообщение о пожаре в районе промзоны, на улице Таежной. По прибытию пожарных подразделений наблюдалось открытое горение объекта. Возгорание локализовали в 17.26. Для ликвидации пожара от подразделений МЧС России привлекались 23 человека личного состава и 7 единиц техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Югре.