Югорчанам дали советы, как поддержать свой организм в межсезонье. Фото - здоровое-питание.рф.

Югорчанам дали советы, как поддержать свой организм в межсезонье. Обычно в это время организм ослаблен и не дает вдоволь наслаждаться пробуждением природы.

Так, специалисты советуют кушать свежие фрукты и овощи. Такая диета поможет не только набраться сил, но и похудеть и нейтрализовать последствия зимнего увлечения сладостями. Быстрые углеводы умеют повышать настроение, но при этом они приносят вялость. Также следует разнообразить рацион. Необходимо есть мясо, печень, почки, яйца, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб грубого помола, а также крупы – гречневую, овсяную, пшено и бурый рис.

– Нужно использовать все преимущества солнечного света и ежедневно находить время для дневных прогулок, хотя бы небольших. Необходимо поддерживать достаточный уровень витамина D с помощью пищевых добавок и питания. Он содержится в жирной рыбе (лосось, сельдь, скумбрия, печень трески), продуктах из коровьего молока и яичных желтках. Делайте точечный массаж. Массаж активных точек лица способен помочь организму укрепить иммунитет и лучше усваивать витаминные добавки, – рекомендуют в управлении Роспотребнадзора по ХМАО-Югре.

В ведомстве также посоветовали больше двигаться. Не обязательно изнурять себя многочасовыми тренировками или длительными пробежками до потери пульса – достаточно прогулки или нескольких приседаний у открытого окна.

Также можно использовать контрастный душ. Чередуйте теплую и прохладную воду два раза. Начинать нужно сверху, но если у вас часто бывает повышенное давление, то начинайте обливание с ног, постепенно поднимая душ все выше. Дополнительный бонус – эта техника не только помогает взбодриться и повысить упругость кожи, но также укрепляет сердце и сосуды, способствует профилактике гриппа.

Важно помнить, в некоторых случаях весенний упадок сил может быть связан с серьезными нарушениями в работе организма. Например, усталость может быть вызвана сбоем в работе щитовидной железы или недостатком железа в крови. Бывает, что дефицит одного или нескольких витаминов связан с нарушением их всасывания в желудочно-кишечном тракте. В общем, медицинских причин может быть множество. В этом случае опасно заниматься самолечением и требуется консультация квалифицированного специалиста.