Это-таки свершилось! 31 декабря 2020 в Ханты-Мансийском автономном округе объявлен выходным днем. Соответствующее распоряжение подписала сегодня, 24 декабря, губернатор Югры Наталья Комарова. Правда, некоторым придется этот день отработать: 26 декабря (в субботу) работать будут люд, которые занимают государственные должности, и работники подведомственных учреждений.В последний день уходящего года работать также будут те, чье «нахождение на рабочем месте по решению работодателя является критически важным».- Руководителям иных органов власти, организаций, учреждений, главам муниципальных образований автономного округа, индивидуальным предпринимателям рекомендовано организовать рабочее время в таком же порядке, - отметили в пресс-службе правительства Югры.Распоряжение опубликовано на едином официальном сайте государственных органов Югры.Как ранее сообщала «Комсомольская правда», накануне на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу всероссийской политической партии «Единая Россия» сделать 31 декабря выходным днем по всей стране.