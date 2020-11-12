Наталья Комарова: коронавирус – главный вызов региональной экономики 2020 года

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Об итогах деятельности окружного правительства в 2020 году губернатор Югры Наталья Комарова отчиталась перед членами высшего органа исполнительной власти региона. По словам главы ХМАО, в этом году главным вызовом экономики региона стала борьба с коронавирусной инфекцией.

– Распространение новой коронавирусной инфекции в текущем году стало вызовом и для региональной экономики, и для общественных отношений. В сложившихся экономических условиях основными ориентирами, приоритетами деятельности правительства Югры стали обеспечение финансовой устойчивости, достижение национальных целей развития, реализация мероприятий, связанных с профилактикой, недопущением распространения, устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, – сказала она.

Для этих целей в регионе максимально обеспечивали всеми необходимыми ресурсами учреждения здравоохранения, большое внимание уделялось социальной поддержки наименее защищенных слоев населения, представителей малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций и социальных организаций, муниципалитетов.

Детально

В округе успешно реализуется 52 региональных проекта в рамках 11 нацпроектов, на эти цели в 2020 году в Югре направлено более 34 млрд рублей. Кроме того, как отметила Наталья Комарова, отрасль нефтедобычи сохранила стабильный объем – на уровне прошлого года, а производство нефтепродуктов увеличено по сравнению с прошлым годом.

Также в Югре наблюдается положительная динамика естественного прироста населения во всех муниципалитетах. По коэффициенту естественного прироста регион занимает шестое место среди субъектов России. Югра имеет и высокие показатели по коэффициенту рождаемости, заняв десятую позицию в стране.

Среднедушевые доходы населения и уровень средней заработной платы в автономном округе превысили среднероссийские показатели в 1,5 и 1,6 раза, соответственно.

Эффективно

Как отметил директор департамента экономического развития, заместитель губернатора Югры Николай Милькис, принятые правительством автономного округа меры подтвердили свою эффективность, основной ориентир государственной политики остался неизменным – здоровье и благополучие населения региона.

– За период реализации портфеля проектов «Демография» доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет увеличилась с 74,7% до 98,3 %. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование прошли 2 273 человека от 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 707 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых, – сказал Милькис.

В Югре увеличилось количество жителей, занятых в секторе МСП благодаря поддержке бизнесменов. Сегодня в регионе зарегистрировано 204 компании малого и среднего предпринимательства в сферах образования, социального обслуживания, физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры, занятости населения. Все они признаны социальными предприятиями.

Социально

В 2020 году в Югре из 80 000 кв. м аварийного жилья переселены более 5 000 человек. Планируется благоустроить 194 объекта различного назначения, до конца 2020 года – 64 общественные территории и 79 дворов. Доля жителей, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, увеличилась с 71% до 86%.

Доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, увеличилась до 75,6 %. Введено в эксплуатацию 70 км дорог. На сегодняшний день 44% населенных пунктов Югры обеспечены постоянной связью с сетью автомобильных дорог с твердым покрытием.

Югра стремится к цифровизации: треть взаимодействия граждан и коммерческих организаций с органами власти и бюджетными учреждениями проходит в электронном виде. В 2020 году к интернету подключено 113 социально значимых объектов. Обучение по различным программам и курсам прошли 2 500 югорчан.

Все больше детей 5-18 лет занимаются в учреждениях допобразования: в 2020 году создано 4 500 новых мест допобразования, в том числе 2 000 мест технической и естественнонаучной направленности.

– Активное участие граждан способствовало увеличению доли городов с благоприятной городской средой с 31 % до 38 %, – подчеркнул Николай Милькис. – Доступ к предоставлению услуг в социальной сфере обеспечивается и негосударственными организациями. К концу 2020 года будет передано 52 услуги. В нынешнем году в среднем каждый восьмой житель Югры получит услугу у негосударственного поставщика.

Кроме повышения качества жизни югорчан, реализация региональных программ позволила оказать поддержку наиболее пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции отраслям экономики, системообразующим организациям, субъектам малого и среднего предпринимательства, югорчанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Коллективно

В 2020 году в Югре провели значительную работу для развития коренных малочисленных народов Севера (КМНС), мер государственной поддержки для данных категорий югорчан. Так, внесены изменения в концепцию устойчивого развития КМНС, на этапе подготовки находится план по ее реализации на ближайшую пятилетку, отметила президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алферова.

– Семь государственных программ дополнено 15 мероприятиями, направленными на развитие коренных малочисленных народов. Считаю важным, что представители общественности из числа этой категории имеют возможность участвовать в совершенствовании мероприятий государственных программ и активно используют эту возможность, – сказала Алферова.

В частности, власть учла предложения представителей общественных организаций: в текущем году увеличены размеры субсидий для приобретения материально-технических средств, упрощены условия предоставления субсидий для приобретения северных оленей, введена компенсация расходов на оплату обучения для получения права управления самоходными машинами и маломерными судами, пересмотрена система субсидирования обустройства земельных участков, территорий традиционного природопользования. Для повышения качества жизни коренных малочисленных народов Севера, которые ведут традиционный образ жизни, обеспечен доступ к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде - благодаря созданным IT-стойбищам.

Также в 2020 году были открыты IT-школы-детские сады в Белоярском и Сургутском районах.

По итогам заседания члены правительства поддержали отчет губернатора и направили документ на рассмотрение в окружной парламент.

– Только обеспечив положительную динамику по всему кругу показателей уровня доходов населения, мы сможем сказать о восстановлении экономики, выполнении общенационального плана действий, – акцентировала внимание членов правительства Наталья Комарова.