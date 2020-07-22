2020-07-22T16:20:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 23 июля 2020: за сутки шесть умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 23 июля 2020 года
Вера Зенина
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Последние новости о коронавирусе в ЮгреПоследние новости о коронавирусе в Югре
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Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрирован 221 новый случай коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 14 663 человека. По месту инфицирования: установленные контакты - 199, уточняется - 22. К сожалению, 6 человек скончались.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 62, с симптомами ОРВИ - 134, в бессимптомной форме заболевания - 25.

Лидерами по приросту больных стали: Сургут - 49, Сургутский район - 28, Нижневартовск - 27.

Затем идут: Нефтеюганск - 22; Ханты-Мансийск -16; Нягань и Радужный - 12; Лангепас - 10; Когалым - 9; Урай - 8; Пыть-Ях, Ханты-Мансийский и Кондинский районы - 6.

Замыкают список: Советский район - 4, Октябрьский район и Мегион - 2; Нижневартовский и Белоярский районы – 1.

За последние сутки в Югре выздоровели 505 человек, за весь период пандемии - 9952 человека.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Напоминаем, что с 22 июля регион приступил к первому этапу снятия ограничений. Коэффициент распространения инфекции равен 0,93. Однако граждане по-прежнему должны носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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