2020-07-02T16:01:46+03:00
Происшествия

На бывшего директора школы в Нижневартовске, где работал учитель-педофил, возбуждено уголовное дело

Женщина достоверно знала о происходящем, но не предприняла ровным счетом ничего
Руслан Савинов
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На бывшего директора школы в Нижневартовске, где работал учитель-педофил, возбуждено уголовное делоНа бывшего директора школы в Нижневартовске, где работал учитель-педофил, возбуждено уголовное делоФото: pixabay.com
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В Югре возбуждено уголовное дело в отношении бывшей директора школы. Женщину подозревают в совершении преступления по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

По данным следствия подозреваемая с 2015 по 2018 год занимала должность директора одной из школ Нижневартовска:

- Будучи осведомленной о совершении учителем физкультуры противоправных действий против половой неприкосновенности в отношении двух учениц, действуя из иной личной заинтересованности не исполнила свои должностные обязанности и скрыла известные ей факты от органов полиции, - сообщили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Напомним, как сообщалось ранее, учитель физкультуры вышеупомянутой школы с 2015 по 2020 год неоднократно, с применением насилия совершал прямо в здании общеобразовательной организации развратные и иные действия сексуального характера в отношении учениц.

К настоящему моменту установлено пять потерпевших: мужчине предъявлено обвинение, он содержится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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https://www.kp.kg/daily/27109.4/4229925/

ИСТОЧНИК KP.RU

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