В Сургуте по-прежнему сложная ситуация: 108 заболевших коронавирусом за сутки

В Югре лабораторно подтверждены 319 новых случаев заболевания коронавирусом в 19 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Сургут – 108, Нефтеюганск – 39, Нижневартовск – 27, Ханты-Мансийск – 24, Пыть-Ях – 22, Когалым – 21, Нягань – 12, Мегион – 12, Нефтеюганский район – 11, Нижневартовский район – 10, Покачи – 9, Сургутский район – 7, Лангепас – 7, Ханты-Мансийский район – 6, Радужный – 4, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 7542.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 73, с симптомами ОРВИ - 181, в бессимптомной форме заболевания – 65. По месту инфицирования: контактные установлены - 151, в 168 случаях контакт уточняется.

Добавим, что из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе 47 человек – на ИВЛ, 67 человек – в реанимации.

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