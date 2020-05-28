Кто виноват – покажет вскрытие: в сургутском отделе полиции умер задержанный

В первом отделе полиции Сургута скончался задержанный за правонарушение 45-летний мужчина. Пока известно то, что мужчина умер из-за сердечной недостаточности на фоне алкогольного опьянения, однако обстоятельства и правомерность действий полицейских во время задержания выяснит экспертиза.

– Мы проводим проверку на основании смерти человека. Установим обстоятельства этой смерти и достоверную причину гибели. Предполагаемая причина – сердечная недостаточность, возможно, на фоне употребления алкоголя, - сообщил старший помощник руководителя окружного следственного управления СКР Денис Волощенко.

Днем 27 мая полицейский патруль задержал 45-летнего сургутянина, который пил алкоголь в общественном месте, да ещё не соблюдает административный надзор, который ему впаяли за другие нарушения (коих очень немало). Например, в 2019 году мужчина освободился из колонии под административный надзор, который должен был закончиться только в сентябре 2020-го.

Блюстители порядка составили протоколы об административных нарушениях, доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Однако там задержанному стало плохо. Ему вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада оказывала помощь сургутянину в течение получаса, но спасти его не удалось.

По словам Дениса Волощенко, Следкому Югры предстоит проверить правильность действий, как сотрудников полиции, так и медицинских работников.

– Проверим действия сотрудников полиции: все ли правильно они сделали, своевременно ли вызвали скорую помощь? У них есть должностные инструкции, в которых прописано, что конкретно они должны делать в каждом конкретном случае, в том числе в случае ухудшения состояния здоровья задержанного. Будут проверяться обстоятельства оказания помощи: своевременность выезда бригады скорой помощи, правильность и полноту действий на месте, где был обнаружен человек, – пояснил он.

По предварительным данным, на теле мужчины внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.