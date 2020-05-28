В Югре 29 мая ожидается сильный ветер

В ХМАО 29 мая ожидается ветреная погода. Ночью на западной половине округа порывы ветра 15 – 20 м/с, днем в западных и центральных районах до 17 – 22 м/с. В отдельных районах - грозы. Об этом стало известно от Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Югорчанам при усилении ветра по возможности лучше оставаться дома. Если вы на улице - избегайте оборванных проводов, раскачивающихся вывесок, гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев, - напоминают жителям региона в пресс-службе Главного управления МЧС России по ХМАО.

Специалисты советуют парковать автомобили на безопасном расстоянии от слабоукрепленных конструкций и деревьев.