2020-05-28T12:57:12+03:00
Общество

В Югре 29 мая ожидается сильный ветер

Порывы до 22 метров в секунду
Руслан Савинов
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В Югре 29 мая ожидается сильный ветерВ Югре 29 мая ожидается сильный ветерФото: pixabay.com
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В ХМАО 29 мая ожидается ветреная погода. Ночью на западной половине округа порывы ветра 15 – 20 м/с, днем в западных и центральных районах до 17 – 22 м/с. В отдельных районах - грозы. Об этом стало известно от Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Югорчанам при усилении ветра по возможности лучше оставаться дома. Если вы на улице - избегайте оборванных проводов, раскачивающихся вывесок, гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев, - напоминают жителям региона в пресс-службе Главного управления МЧС России по ХМАО.

Специалисты советуют парковать автомобили на безопасном расстоянии от слабоукрепленных конструкций и деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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