2020-05-28T11:59:26+03:00
Общество

Сургутянин скончался в отделе полиции от сердечной недостаточности

Назначена судебно-медицинская экспертиза
Руслан Савинов
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Сургутянин скончался в отделе полиции от сердечной недостаточностиСургутянин скончался в отделе полиции от сердечной недостаточностиФото: pixabay.com
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Правоохранители Югры проводят процессуальную проверку по факту смерти мужчины в отделе полиции.

- По предварительным данным, накануне, 27 мая, около 20.00 в помещении отдела полиции №1 по Сургуту скончался 45-летний местный житель, ранее доставленный за совершение административного правонарушения в виде распития алкоголя в общественном месте, пояснили в пресс-службе Следственного отдела по Сургута следственного управления Следкома Югры.

Известно, что предварительной причиной смерти является сердечная недостаточность, внешних признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе правильность действий полицейских в связи с ухудшением состояния здоровья задержанного, полноты и своевременности оказания ему медпомощи.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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