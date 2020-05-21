2020-05-21T10:48:16+03:00
Общество

Будущее за каркасными домами: компания «КАРСИККО» о строительстве и развитии технологий

Выбирая технологию возведения дома, каждый из нас ориентируется на бюджет, возможные сроки и, безусловно, надежность
Руслан Савинов
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Будущее за каркасными домами: компания «КАРСИККО» о строительстве и развитии технологийБудущее за каркасными домами: компания «КАРСИККО» о строительстве и развитии технологий
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В случае, когда желания экономить на качестве нет, но средства ограничены, к тому же хочется поскорее заселиться в новое комфортное при любой погоде жилье – каркасное домостроение выигрывает по всем параметрам.

Эта технология известна и популярна во всем мире (США, Скандинавия, Япония и др.), в России же она только набирает обороты. Однако уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что будущее отечественного домостроения именно за каркасными домами. Среди преимуществ – доступная практически каждому стоимость материалов, короткие сроки возведения, качество, энергоэффективность и экологичность.

В Тюменской области по технологии каркасного домостроения с 2007 года работает компания «КАРСИККО» (ООО «Завод каркасного домостроения»). В арсенале предприятия современные немецкие высокотехнологичные станки фирмы WEINMANN, которые позволяют качественно и с высокой точностью производить конструкции домов, спроектированные собственными архитекторами.

Многолетний опыт производства и строительства каркасных домов позволил оптимизировать технологию «КАРСИККО» даже для условий крайнего севера, что подтверждает устойчивость материалов к морозам.

Компания обеспечивает продукцией не только жителей нашего региона, но и всей страны. Так, работу «КАРСИККО» по достоинству оценили заказчики из Казани, Сургута, Надыма, Сочи.

Для удовлетворения возросшего потребительского спроса в 2019 году был открыт второй завод компании в городе Ханты-Мансийске.

Основными преимуществами ООО «КАРСИККО» являются:

использование экологически чистого и качественного материала;

высокая степень автоматизация процесса;

короткие сроки изготовления каркасных домов;

непосредственное участие будущего владельца дома в разработке архитектурных и планировочных решений;

возможность заказчика выбрать комплектацию дома;

доступная стоимость домов (при высоком качестве изготовления и используемых материалов) составляет конкуренцию «традиционным» технологиям;

строительство каркасных домов возможно в любом регионе РФ;

технология «КАРСИККО» позволяет строить каркасные дома в любое время года.

Будущее за каркасными домами: компания «КАРСИККО» о строительстве и развитии технологий

Будущее за каркасными домами: компания «КАРСИККО» о строительстве и развитии технологий

Узнать более подробную информацию и задать вопросы специалистам можно по тел. +7 (3452) 52-94-28.

ООО «КАРСИККО»

г. Тюмень, ул. Бабарынка, 1, корп. 1, стр. 1, с 09:00 до 18:00, пн.-пт., сб.-вс. – выходной.

Официальный сайт, группа во «ВКонтакте», e-mail dom.karsikko@yandex.ru.

Большой обзор Завод Каркасного Домостроения.

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