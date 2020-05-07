2020-05-07T11:37:48+03:00
Общество

До 1 июня горячее водоснабжение в ХМАО отключать не будут

Затем начнется подготовка к новому отопительному сезону
Руслан Савинов
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До 1 июня горячее водоснабжение в ХМАО отключать не будутДо 1 июня горячее водоснабжение в ХМАО отключать не будутФото: pixabay.com
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова ответила в соцсети «Инстаграм» на актуальные вопросы югорчан.

- До 1 июня горячее водоснабжение в Югре отключаться не будет, со 2 июня во всех муниципалитетах начнутся работы по подготовке к новому отопительному сезону, на местах будут утверждаться графики очередности отключения горячей воды, эти документы размещаются на сайтах муниципалитетов, - отметила Наталья Комарова.

Она добавила, что теплоснабжение в городах и районах региона – до 1 июня: его не могут отключить ранее, чем через пять дней, в течение которых температура воздуха за окном будет составлять +8 градусов и выше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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