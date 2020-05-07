До 1 июня горячее водоснабжение в ХМАО отключать не будут

Губернатор ХМАО Наталья Комарова ответила в соцсети «Инстаграм» на актуальные вопросы югорчан.

- До 1 июня горячее водоснабжение в Югре отключаться не будет, со 2 июня во всех муниципалитетах начнутся работы по подготовке к новому отопительному сезону, на местах будут утверждаться графики очередности отключения горячей воды, эти документы размещаются на сайтах муниципалитетов, - отметила Наталья Комарова.

Она добавила, что теплоснабжение в городах и районах региона – до 1 июня: его не могут отключить ранее, чем через пять дней, в течение которых температура воздуха за окном будет составлять +8 градусов и выше.