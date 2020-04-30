2020-04-30T15:46:46+03:00
Общество

Какая погода будет на майские праздники 2020 в Югре

После 10 мая в округ придет тепла погода
Алена Кульмухаметова
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Майские праздники в Югре будут прохладными и дождливымиМайские праздники в Югре будут прохладными и дождливымиФото: Татьяна Коркина
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Первый день мая в Ханты-Мансийске будет пасмурным. Пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +10 градусов.

В субботу 2 мая и в воскресенье 2 мая в окружной столице похолодает. Небо затянет облаками, ночью ожидается заморозок, возможен небольшой дождь и мокрый снег. Днем столбики термометров не поднимутся выше +9, +5 градусов.

В понедельник 4 мая утро будет прохладным, переменная облачность, днем воздух прогреется до +6 градусов. 5 мая будет почти таким же. А вот 6, 7, 8 и 9 мая будут жаркими и солнечными. Воздух в эти дни прогреется до +22 градусов.

Вторая и третья декада месяца в Ханты-Мансийске будет с переменной облачностью, кратковременными дождями. Средняя температура воздуха составит от +17 до +24 градусов.

В Сургуте с 1 по 5 мая ожидается ненастная погода, с ночными заморозками, с дождями и мокрым снегом. Температура воздуха днем составит максимум +9 градусов. С 6 по 9 мая синоптики обещают теплую солнечную погоду. Воздух прогреется до +21 градусов. 10 мая день выдается прохладным. Днем воздух прогреется до +10 градусов.

Вторая и третья декада мая будет теплой, дождливой со средней температурой воздуха +20 градусов.

В Нижневартовске с 1 по 6 мая ожидается сырая, пасмурная и прохладная погода. Возможен мокрый снег. Температура воздуха днем составит от +1 до +7 градусов. 7,8 и 9 мая будут ясными и жаркими. Столбик термометров поднимутся до +21 градуса.

10 и 11 мая будут прохладными, с ночными заморозками и облачностью. 2 и 3 декады месяца в Нижневартовске будут теплыми. Воздух прогреется от +18 до +26 градусов. Осадки будут малозначительными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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