Власти объяснили сотни пустых могил на кладбище Сургута. Скриншот из видео.

В интернете появилась видеозапись, на которой видно, как мужчина едет на автомобиле по кладбище в Сургуте и показывает буквально сотни пустых могил, которые по всей видимости, выкопаны недавно. Местные жители недоумевают: «Неужели коронавирус так повлиял на смертность?»

Однако сведущие горожане объяснили удивленным северянам: «Заготовки на зиму бывают не только в виде банок с маринадами и соленьями. Ещё и такие бывают. Снег из могилы проще выкидать, чем долбить стылую землю».

В администрации города Сургута это умозаключение подтвердили, заявив, что нарушений законодательства здесь никакого нет. В районах крайнего севера и приравненных к ним допускается заблаговременное накапывание могил в связи с климатическими условиями.

– Накануне в социальных сетях появилось видео заготовки могил перед заморозками на сургутском кладбище. Эти работы, вызвавшие в интернете различные предположения, проводятся каждый год. Особенность грунта такова, что при стабильно низких температурах, он промерзает на два метра и более метров и выкопать могилу становится крайне сложно. Ежегодно перед заморозками готовится около 600 ям. В этот раз, было подготовлено такое же количество, как и в предыдущие годы, – объяснили в пресс-службе ведомства.