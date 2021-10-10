Югра
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 октября 2021 14:02

Власти объяснили сотни пустых могил на кладбище Сургута

В интернете живо обсуждали эту тему
Вадим БегунВадим Бегун
КомментироватьОставить комментарий(0)
Власти объяснили сотни пустых могил на кладбище Сургута. Скриншот из видео.

Власти объяснили сотни пустых могил на кладбище Сургута. Скриншот из видео.

В интернете появилась видеозапись, на которой видно, как мужчина едет на автомобиле по кладбище в Сургуте и показывает буквально сотни пустых могил, которые по всей видимости, выкопаны недавно. Местные жители недоумевают: «Неужели коронавирус так повлиял на смертность?»

Однако сведущие горожане объяснили удивленным северянам: «Заготовки на зиму бывают не только в виде банок с маринадами и соленьями. Ещё и такие бывают. Снег из могилы проще выкидать, чем долбить стылую землю».

В администрации города Сургута это умозаключение подтвердили, заявив, что нарушений законодательства здесь никакого нет. В районах крайнего севера и приравненных к ним допускается заблаговременное накапывание могил в связи с климатическими условиями.

– Накануне в социальных сетях появилось видео заготовки могил перед заморозками на сургутском кладбище. Эти работы, вызвавшие в интернете различные предположения, проводятся каждый год. Особенность грунта такова, что при стабильно низких температурах, он промерзает на два метра и более метров и выкопать могилу становится крайне сложно. Ежегодно перед заморозками готовится около 600 ям. В этот раз, было подготовлено такое же количество, как и в предыдущие годы, – объяснили в пресс-службе ведомства.

КАРТИНА ДНЯ