«Вот он, красавец!»: в Нижневартовске торжественно открыли биотуалет на Комсомольском озере

В Нижневартовске торжественно открыли биотуалет на Комсомольском озере. Фото: кадр видео

Торжественное открытие… биотуалета показали на одном из местных нижневартовских телеканалов. «Уютную» синюю кабинку, как и полагается в столь знаменательный день, обвязали красной ленточкой, и журналистка перерезала её под праздничную музыку.

- Вот он, красавец-туалет, наконец-то появился на Комсомольском озере, - сообщает корреспондент с места событий. – Это то, чего так долго ждали вартовчане! Нам надо попробовать, как он там, внутри. Конечно, он пока не полностью установлен, это всего лишь покрышка, но просторно и чисто.

Сюжет с обсуждением важной темы прошелся по телеграм-каналам и начал набирать просмотры в социальных сетях. Пользователи недоумевают: зачем на ТВ выпускают такие сюжеты? Ведь сейчас Нижневартовск будет прочно ассоциироваться с «отхожим местом».

- Потом сделайте торжественную откачку содержимого, - язвят горожане.

- Обидно донельзя! Каждый раз, когда слышишь такую новость в других городах, думаешь: «Слава богу, в нашем городе чиновники до такой глупости не опустились», но чудес не случилось. Теперь и мы скатились.

Некоторые – наоборот, пожаловались тому, что кабинка – не эффективна, особенно зимой.

- Лучше бы не смотрел. Город нефтяной и газовой промышленности с такими позорными туалетами. А в мороз как??? Сделано для галочки, - возмущаются жители Нижневартовска.

Интересно, что в это же время на Комсомольском озере запустили мальков. Однако после ажиотажа с гальюном вартовчане отреагировали на новость соответствующе.

- Если не построят общественный туалет, то мальки скоро помрут, - шутят горожане.

Удивительно, но на этот раз чиновники оказались не причем. Весь сыр-бор с красной ленточкой затеяли сами корреспонденты. Зато теперь вся Россия точно знает, куда пойти на Комсомольском озере, если сильно приспичит.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что в Махачкале власти торжественно с детьми и шариками открыли мусорку, а в республике Коми чиновники с пафосом открыли окна в детском саду. Тогда горожане остро отреагировали на столь уникальное событие для города. Похожая ситуация произошла и в Новосибирске, когда местные депутаты торжественно открыли туалет на остановке.

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