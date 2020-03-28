2020-03-28T08:50:25+03:00
Общество

«Это днище»: югорские школьницы толпой избили девочку

Общественность обсуждает буллинг в городском паблике
Ирина Ромашкина
Поделиться:
Личности всех участников конфликта установлены, сообщила полиция. Фото: pixabay.comЛичности всех участников конфликта установлены, сообщила полиция. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Скандальное видео попало на страницы популярного городского паблика Ханты-Мансийска в социальной сети «ВКонтакте». На записи школьницы толпой избивают сверстницу возле школы №2 окружной столицы. Инцидентом заинтересовалась полиция.

Модераторы группы «Типичный Ханты-Мансийск», где было опубликовано видео, скандальный контент удалили – по просьбе родителей девочки. Однако жертва буллинга вызвала сочувствие у югорчан, они резко негативно отзываются об издевательствах школьниц над сверстницей.

– Девчонка молодчина, крепкий орешек. Не плачет и пощады не просит. По выражению лица видно, что осталась несломленной, даже несмотря на то, что ее побили, – поддержал словом Даниель Абышев.

– Очень стыдно за нашу молодежь. В них столько жестокости, что действительно становится страшно. И при всем при том это девочки, – комментирует Татьяна Морозова.

– Это днище. Штраф? Он их не испугает, нужны другие воспитательные меры. На улицу их, город убирать год-два, и робы им специальные с надписью «за избиение девочки». У меня как у матери внутри все перевернулось, – возмущена Анна Лазарева-Еропкина.

Общественность осуждает поступок югорских школьниц. Скриншот

Общественность осуждает поступок югорских школьниц. Скриншот

Ситуацию взяли на контроль правоохранительные органы: полиция уже знает имена всех участников избиения, даже тех, кто не попал в кадр. По факту происшествия проводится проверка.

– По факту причинения телесных повреждений межмуниципальным отделом МВД России «Ханты-Мансийский» проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение. Личности всех участников конфликта установлены, с ними и с их родителями инспекторы по делам несовершеннолетних проводят работу. Подобные публикации в социальных сетях служат поводом и основанием для проведения проверок с целью выявления состава преступления и, как следствие, возбуждения уголовного дела. Ни одна такая публикация в социальных сетях не остается без внимания сотрудников полиции, – сообщила полиция Ханты-Мансийска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Убираемся на даче после зимы: как не подхватить хантавирус?
Жителей России отправили на карантин – впереди целая неделя выходных. Просят сидеть дома. Или отправиться на дачи, если есть возможность сделать это, не пользуясь общественным транспортом. Хорошая, кстати, идея: свежий воздух и нет массового скопления люд
Новости 24
Из-за коронавируса югорской девочке-смайлику отменили операцию в Америке
Через взломанные аккаунты в соцсети аферисты обманули нескольких югорчан
Дети-сироты в Сургуте получили ключи от новых квартир
Коллекторов в Сургуте оштрафовали за угрозы должнице
Дополнительные меры безопасности ввели в Югре из-за коронавируса
Житель Березовского района украл из кабинета терапевта всю офисную технику
Активисты Югры добиваются статуса «Труженик тыла» для ветерана Великой Отечественной войны
Одного из организаторов подпольного казино в Сургуте вскоре осудят
Резервный фонд правительства Югры пополнится из-за коронавируса
Возобновлены поиски девушки, пропавшей в 2004 году в Нижневартовске
Нерабочая неделя в Югре: кому всё же нужно идти на работу c 28 марта по 5 апреля 2020 года?
В Югре вводят дополнительную выплату на ребенка
Для жителей Нижневартовска на самоизоляции открыли горячую линию психологической поддержки
С начала 2020 года сотый по счету малыш родился в Урае
В Югре с начала года предотвратили три теракта
Мошенники обманули семью из Югры при покупке детской кроватки
Завершено расследование уголовного дела о происшествии с теплоходом в Югре
На вокзале Нижневартовска состоится тренировка экстренных служб
В Сургуте пассажир самолета заявил, что болен коронавирусом
Мэр Сургута призвал присоединиться к флешмобу, чтобы убедить пожилых остаться дома
В Сургуте «воскресла» женщина
Самосвал и грузовик столкнулись на трассе в Ханты-Мансийском районе
Два мошенника притворялись электриками и грабили пенсионеров Югры