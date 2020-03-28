«Это днище»: югорские школьницы толпой избили девочку

Скандальное видео попало на страницы популярного городского паблика Ханты-Мансийска в социальной сети «ВКонтакте». На записи школьницы толпой избивают сверстницу возле школы №2 окружной столицы. Инцидентом заинтересовалась полиция.

Модераторы группы «Типичный Ханты-Мансийск», где было опубликовано видео, скандальный контент удалили – по просьбе родителей девочки. Однако жертва буллинга вызвала сочувствие у югорчан, они резко негативно отзываются об издевательствах школьниц над сверстницей.

– Девчонка молодчина, крепкий орешек. Не плачет и пощады не просит. По выражению лица видно, что осталась несломленной, даже несмотря на то, что ее побили, – поддержал словом Даниель Абышев.

– Очень стыдно за нашу молодежь. В них столько жестокости, что действительно становится страшно. И при всем при том это девочки, – комментирует Татьяна Морозова.

– Это днище. Штраф? Он их не испугает, нужны другие воспитательные меры. На улицу их, город убирать год-два, и робы им специальные с надписью «за избиение девочки». У меня как у матери внутри все перевернулось, – возмущена Анна Лазарева-Еропкина.

Общественность осуждает поступок югорских школьниц. Скриншот

Ситуацию взяли на контроль правоохранительные органы: полиция уже знает имена всех участников избиения, даже тех, кто не попал в кадр. По факту происшествия проводится проверка.

– По факту причинения телесных повреждений межмуниципальным отделом МВД России «Ханты-Мансийский» проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение. Личности всех участников конфликта установлены, с ними и с их родителями инспекторы по делам несовершеннолетних проводят работу. Подобные публикации в социальных сетях служат поводом и основанием для проведения проверок с целью выявления состава преступления и, как следствие, возбуждения уголовного дела. Ни одна такая публикация в социальных сетях не остается без внимания сотрудников полиции, – сообщила полиция Ханты-Мансийска.