В Югре обсудили международный опыт внесения изменений в Конституцию

В Ханты-Мансийске состоялся брифинг на тему «Поправки в Конституцию. Международный опыт». В ходе дискуссии эксперты обсудили зарубежные практики внесения поправок в основной государственный закон, представив результаты исследования международного опыта в этой сфере. А также поговорили о роли общественного наблюдения за ходом общероссийского голосования по вопросу изменений в Основной закон страны.

Как отметил директор юридического института, кандидата юридических наук, регионального эксперта Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Станислав Розенко, тема поправок вызвал общественную дискуссию. Поэтому возникла необходимость разъяснить механизм принятия поправок.

Современный ритм реализации законотворческих инициатив и включение процедуры учета мнения населения вызывают порой острую критику. Причины последнего можно искать в отсутствии в России традиции общероссийского голосования за принятие или изменение конституции. А также в консервативности подходов к решению современных политических проблем и вызовов времени, недостаточной информированности общества о международной практике организации конституционных реформ, которые регулярно проводятся в других странах, замечают представители научного сообщества.

Между тем, внесение подобных изменений в мировой практике достаточно распространено. Поэтому говорить о какой-либо уникальности сложившейся в России ситуации не приходится. Кроме того, подчеркнули эксперты, изменения в Конституцию РФ направлены на закрепление социальных гарантий населению и корректировку отечественной правовой системы.

Следить за ходом голосования будут общественные наблюдатели. Фото: правительство Югры

Станислав Розенко подчеркнул, что Конституция должна соответствовать современным реалиям и устанавливать новые ориентиры. При этом поправки не коснутся базовых положений, охватывающих права человека и основы конституционного строя. Тем не менее, новая редакция подтолкнет к развитию многие государственные и общественные институты.

По мнению доктора философских наук, профессора истории, философии и права Югорского государственного университета Игоря Федулова, точечные изменения в Конституции были необходимы.

– Какими бы не были прогрессивными идеи, нужно помнить о том, что пройдут годы, десятилетия. И нужно приводить Конституцию в соответствие современным реалиям. Точечные изменения нужны. Это закономерный процесс, - подчеркнул Игорь Федулов.

Как отмечают исследователи, современный мир не знает ни одного государства, которое в ходе своего поступательного развития не вносило изменений в Конституцию страны. А законность конституционного строя основывается на том, что избиратели могут вносить в него изменения.

Более того, как отмечает Венецианская Комиссия Совета Европы, все конституции, достигшие определенного «зрелого» возраста, отражают интересы не современных, а прежних поколений. При этом слишком большое сопротивление поправкам и реформам мешает формулировать ответы на политические проблемы и вызовы современности, добавляют эксперты.

Если обратиться к опыту государств Западной Европы, то средний срок «жизни» Конституции составляет 11 лет. Таким образом, обновление основного государственного правового акта – это повседневная практика для развитых стран, замечают эксперты.

– Конституционные системы должны иметь гибкие правила внесения поправок. Конституция не есть догма, это основное правило, по которому живут государство и общество. И она должна приспосабливаться к изменениям в политике и обществе. Широкие обсуждения проектов Конституции – это решение вопроса о ее легитимности, – отметил Станислав Розенко.

Вступление развитых государств в постиндустриальную эпоху, необходимость отвечать на ее вызовы, периодически происходящие экономические кризисы, обострение социальных противоречий, глобальная конкуренция, разрушение этических ценностей и дегуманизация общества заставляют искать новые формы политической и правовой организации общества, чтобы обеспечить его устойчивое развитие, подчеркивают исследователи. Каждое государство в ходе своего исторического развития сталкивается с необходимостью внесения изменений в свой основной закон.

Конституция должна отвечать современным реалиям, считают эксперты. Фото: правительство Югры

В российскую Конституцию 1993 года уже вносились поправки и изменения, а процедуры проходили относительно быстро. Несмотря на то, что документу только 26 лет, процесс точечных изменений, без затрагивания правоохранительных норм фундаментальных человеческих ценностей, необходим, добавляют авторы исследований.

Также участники обсудили вопросы организации общественного наблюдения в ходе голосования по поправкам в Конституцию. О формировании пула общественных наблюдателей рассказала председатель Общественной палаты автономного округа Ирина Максимова.

– Я уверена, что опыт, который получили общественные наблюдатели Югры на президентских выборах в 2018 году, будет полезен. Мы сделаем все, чтобы общероссийское голосование было открытым, прозрачным и легитимным. Призываю югорчан войти в корпус общественных наблюдателей. Прием заявлений открыт, - обратилась Ирина Максимова.

Напомним, 15 января по распоряжению президента РФ Владимира Путина создана рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. А уже 17 января прошло ее первое заседание. 20 января президент внес проект закона о поправках. 13 февраля рабочая группа провела обсуждение поправок и определилась с контурами предстоящего голосования, взяв за основу принципы, заложенные в федеральном законе в выборах президента. Проведение голосования было поручено системе избирательных комиссий под руководством ЦИК РФ.