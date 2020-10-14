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«Наследник» криминального авторитета Зятька опроверг своё «назначение» на место смотрящего за Югрой

Версии СМИ оказались неверными
Алексей КОСЕНЧУКАлексей КОСЕНЧУК
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«Наследник» криминального авторитета Зятька опроверг своё «назначение» на должность смотрящего за Югрой

«Наследник» криминального авторитета Зятька опроверг своё «назначение» на должность смотрящего за Югрой

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Спустя месяц после трагической гибели «вора в законе» Владимира Зятькова в Югре назвали имя нового «смотрящего». По данным СМИ, им станет известный в Сургуте авторитет Андрей Братына, который долгое время водил дружбу с погибшим на Черной речке Зятьком. Мы связались с «назначенным» смотрящим, однако он лишь коротко прокомментировал:

- Это неправда.

Надо сказать, что общественность давно гадает, кто станет претендентом на наследие Зятька. Например, в ряде изданий упоминалось имя Ражидина Михралиева по кличке «Раджик Нижневартовский» - человек, который был смотрящим по Нижневартовску. Однако и эту кандидатуру сразу отмели: Раджик не хочет брать на себя дополнительные обязанности и смотреть за всем регионом.

Андрей не раз находился в компании Владимира Зятькова

Андрей не раз находился в компании Владимира Зятькова

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, крупное ЧП на Чёрной Речке в Сургуте произошло накануне вечером, на реке Чёрной. Из-за столкновения катера со стоящей баржей погибли четыре человека (среди них - криминальный авторитет), ещё четверо пострадали, в т.ч. один ребёнок. Следователи возбудили дело по факту столкновения катера и баржи на реке в Сургуте, а чуть позже опубликовали видео с места трагедии.

«Комсомольская правда – Югра» вела онлайн-трансляцию с похорон криминального авторитета по кличке «Зятёк» в Ишиме. Проститься с криминальным авторитетом пришли сотни людей, а для венков, укрывших могилу Владимира Ивановича, пришлось заказывать три грузовика.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ

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