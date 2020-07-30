2020-07-31T16:01:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Вторая волна коронавируса в Югре 2020: будет ли осенью, по мнению экспертов

Югра закупила «Интерферон» для контактных «на будущее»
Ирина Ромашкина
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Фото: департамент здравоохранения ЮгрыФото: департамент здравоохранения Югры
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Статистика заболеваемости коронавирусом и пневмонией в Ханты-Мансийском автономном округе снижается. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. Однако это не повод терять бдительность, ведь улучшение эпидситуации не говорит о том, что второй волны заболеваемости не будет.

– Я рад тому, что количество заболевших с каждым днем все меньше и меньше. За последние десять дней число госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией снизилось почти в два раза, – сообщил Добровольский.

За последнюю неделю возможность вызвать врача на дом и получить медицинскую помощь стала намного доступнее – нагрузка на медицинских работников снизилась почти в два раза.

Он подчеркнул, что количество ежедневно выписанных из больниц пациентов в регионе стабильно больше 130-140 человек. Сокращается число ковидных коек до 2560, на этой неделе планируется еще высвободить койки, чтобы передать их для оказания медицинской помощи в других направлениях.

Тем не менее, в больницах Югры создаются обсервационные палаты – фильтр-боксы не допустят заноса коронавирусной инфекции в отделения, где оказывается плановая помощь, заверяют медики. Округ приобрел более 20 000 упаковок «Интерферона альфа 2-B» (торговое название «Гриппферон»), это лекарство используют для лечения и профилактики контактных лиц. Поликлиники региона обеспечивают выдачу препаратов, прежде всего в семейных очагах – они остаются на первом месте по распространению заболеваемости.

Алексей Добровольский призвал не игнорировать меры профилактики – носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию и беречь себя. Если появились симптомы ОРВИ необходимо немедленно вызвать врача на дом – не стоит самому себе назначить анализы. В случае недомоганий легких нужно так же обратиться к участковому терапевту.

Фото: департамент здравоохранения Югры

Фото: департамент здравоохранения Югры

ИСТОЧНИК KP.RU

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