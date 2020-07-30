2020-07-31T16:00:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Где сделать КТ в Югре: профилактика коронавируса и внебольничной пневмонии в регионе

Проверить, здоровы ли легкие, югорчане могут бесплатно
Ирина Ромашкина
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Ежедневно КТ-диагностику на наличие пневмонии в кардиоцентре проходят около 40 человек. Фото: департамент здравоохранения ЮгрыЕжедневно КТ-диагностику на наличие пневмонии в кардиоцентре проходят около 40 человек. Фото: департамент здравоохранения Югры
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С середины июля в Ханты-Мансийском автономном округе стабильно снижается количество больных пневмонией. Ежедневно число выписанных превышает количество госпитализированных пациентов, доложил оперштаб Югры. Это вызвано в том числе тем, что в регионе в усиленном режиме заняты диагностированием пациентов – для югорчан организована круглосуточное исследование на аппаратах компьютерной томографии.

Обследование грудной клетки на аппарате компьютерной томографии в июле 2020 года только в окружном Центре диагностики и сердечно-сосудистой хирургии прошли 847 пациентов. Ежедневно КТ-диагностику на наличие пневмонии в кардиоцентре проходят около 40 человек, заявляют специалисты департамента здравоохранения Югры.

Как поясняет ведомство, окружной кардиоцентр принимает на диагностику пациентов с признаками COVID-ассоциированной пневмонии. Обследование проводится по ОМС, но только в том случае, если есть направление из поликлиник Сургута и Сургутского района, в соответствии с временной схемой маршрутизации больных.

– Специалисты трудятся в усиленном режиме. Кабинет компьютерной томографии не прекращает работу ни днем, ни ночью. Количество проводимых исследований увеличилось в два раза, – отметила главный врач ОКД, главный кардиолог Югры, заслуженный врач РФ Ирина Урванцева.

Не так давно, с 10 июля, Новый компьютерный томограф появился в Нижневартовской городской поликлинике.

– Новый аппарат мощный: 32-х срезовый, 60-65 исследований в сутки, работает в две смены, семь дней в неделю. Аппарат используется в том числе для обследования легких у пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, – подчеркнул директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский. – К 29 июля уже выполнено 512 исследований, у 84 % пациентов диагностирована вирусная пневмония, у 28 человек – новообразования органов грудной клетки.

Он сообщил, что до конца года исследования на новом КТ прои дут еще 4500 югорчан. Результаты КТ врачи-рентгенологи готовят в течение 10-15 минут, заключение вносится в электронную медицинскую карту пациента.

Сканирование пациента с подозрением на COVID-19 на аппарате КТ длится около минуты. Врач-рентгенолог тут же дает анализ КТ-исследования, составляет заключение о состоянии больного. Все специалисты работают в специальной экипировке.

– В защитных очках с непривычки сложно дышать, снимать и надевать костюм необходимо по схеме и это занимает около 40 минут. Меры личной безопасности важны так же, как и соблюдение всех правил обработки помещений после работы. От этого зависит здоровье коллег и пациентов, – убеждена рентгенолаборант Лидия Падурец.

Отметим, что обследование легких на КТ по ОМС могут пройти те югорчане, кто получил направление от участкового терапевта. Если же такового не имеется, в качестве профилактики можно пройти компьютерную томографию в платной клинике.

В Ханты-Мансийске исследование на аппарате КТ проводится в Окружной клинической больнице (ул. Калинина, 40), стоимость от 2 283 рублей. Так же анализ сделают в Противотуберкулезном диспансере (ул. Гагарина, 76а), стоимость от 1 902 рублей.

В Белоярской районной больнице (ул. Барсукова, 6) грудную клетку продиагностируют от 1 641 рублей.

В Югорской ЦРБ (ул. Попова, 29) КТ легких будет стоить от 2 619 рублей.

В Нягани окружная больница (ул. Загородных, 12) сделает этот анализ от 2 640 рублей.

В окружной больнице Нефтеюганска (7 мкр., 13) диагностику сделают от 3 247 рублей.

В Сургутской окружной больнице (ул. Энергетиков, 24/2) КТ легких будет стоить от 1 829 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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