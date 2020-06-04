2020-06-04T10:06:38+03:00
Общество

В ХМАО планируют открыть 20 пляжей

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Руслан Савинов
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В ХМАО планируют открыть 20 пляжей. Фото МЧС по ХМАО.В ХМАО планируют открыть 20 пляжей. Фото МЧС по ХМАО.
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Пляж на озере Окуневское на территории детского лагеря «Окуневские зори» в Советском районе приняли в эксплуатацию. Об этом стало известно от пресс-службы МЧС по ХМАО.

Всего летом 2020 года в Югре планируют открыть 20 пляжей: по одному пляжу в Нижневартовске, Лангепасе, Радужном, Новоаганске, Белоярском и Октябрьском районах, два пляжа в Мегионе, по три в Советском и Кондинском районах и шесть в Нижневартовске.

- Купаться и отдыхать на этих пляжах будет разрешено только с условием, что они будут соответствовать всем требованиям безопасности. Ответственность за обеспечение безопасности на пляжах несет эксплуатирующая организация, - пояснили спасатели.

Напомним, что зона купания на воде должна быть огорожена буями и знаками, запрещающими въезд маломерных судов. Также обязательно наличие спасательных постов с обученными спасателями и стендов с правилами безопасного отдыха, купания и оказания первой помощи пострадавшим на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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